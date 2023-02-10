Земфиру признали иноагентом в стране-террористе — кто составил ей компанию

Певица Земфира теперь официально нежелательная персона на родине

Министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру. Компанию ей составили политики, журналисты и активисты ЛГБТ.

Об этом сообщают росСМИ.

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Согласно заявлению минюста страны-террориста, Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".

Причины для включения в реестр для всех новых "иноагентов" министерство сформулировало почти одинаковые: выступления против "специальной военной операции", распространение информации "иноагентов", участие в "информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", негативные высказывания о госорганах, а также пропаганда ЛГБТ.

Следует отметить, что Земфира не сразу начала открыто говорить о войне в Украине. Еще до 24 февраля она просила убрать украинский флаг на концерте, из-за чего попала в громкий скандал. В первые выступления с начала полномасштабной войны Земфира не комментировала агрессию своей родины.

И только минувшей осенью во время своих концертов певица стала называть вещи своими именами, после чего ее песни убрали многие российские радиостанции.

Кто еще стал "иноагентами"

В обновленный реестр также попали: оппозиционный политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, глава фонда "Насильству.нет" Анна Ривина, журналист Сергей Асланян, электоральный аналитик Сергей Шпилкин и активистка Татьяна Назамбаева.

Напомним, ранее мы писали, что солист группы Little Big Илья Прусикин, который в недавнем клипе высмеял кровавого диктатора путина, также стал "иноагентом". Ранее мы рассказывали, что российская певица Алла Пугачева попросила добавить ее в список иноагентов.