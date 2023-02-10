Земфіру визнали іноагентом в країні-терористі — хто склав їй компанію

Співачка Земфіра тепер офіційно небажана персона на батьківщині

Міністерство юстиції рф включило до реєстру іноземних агентів російську співачку Земфіру. Компанію їй склали політики, журналісти та ЛГБТ-активісти.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Згідно з заявою мін'юсту країни-терориста, Земфіра "відкрито виступала на підтримку України, здійснюючи концертну діяльність у недружніх країнах із закликами проти спеціальної військової операції, отримувала підтримку від іноземних джерел".

Причини для включення до реєстру для всіх нових "іноагентів" міністерство сформулювало майже однакові: виступи проти "спеціальної військової операції", поширення інформації "іноагентів", участь в "інформаційних майданчиках, що надаються іноземними структурами", негативні висловлювання про держоргани, а також пропаганда ЛГБТ.

Слід відзначити, що Земфіра не одразу почала відкрито говорити про війну в Україні. Ще до 24 лютого вона просила прибрати український прапор на концерті, через що потрапила у гучний скандал. В перші виступи від початку повномасштабної війни Земфіра не коментувала агресію своєї батьківщини.

І лише минулої осені під час своїх концертів співачка почала називати речі своїми іменами, після чого її пісні прибрали багато російських радіостанцій.

Хто ще став "іноагентами"

В оновлений реєстр також потрапили: опозиційний політик Дмитро Гудков, політолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активістка Олександра Казанцева, голова фонду "Насильству.нет" Ганна Рівіна, журналіст Сергій Асланян, електоральний аналітик Сергій Шпількін та активістка Тетяна Назамбаєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що соліст гурту Little Big Ілля Прусікін, який у нещодавньому кліпі висміяв кривавого диктатора путіна, також став "іноагентом". Раніше ми розповідали, що російська співачка Алла Пугачова попросила додати її до списку іноагентів.