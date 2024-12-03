Сергей Жадан об участии в шоу "Холостяк"

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан впервые признался, хотел ли стать главным героем романтического реалити "Холостяк". Он скрывает свою личную жизнь от публики.

Об этом он рассказал на YouTube-канале "Бомбардир".

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Писатель откровенно ответил, что не хотел бы стать героем нового сезона шоу "Холостяк" и такой формат откровенно не для него. Однако Жадан напомнил, что строчки из его стихотворения "Пливи, рибо, пливи…" стали лейтмотивом 13 сезона реалити, где главным героем стал ветеран Александр Будько с позывным Терен.

"Да нет, в принципе не люблю шоу, тем более сегодня. Но я знаю о существовании такого шоу, и они использовали мое стихотворение, дай бог им здоровья", — заявил Жадан.

Писатель скрывает свою личную жизнь. Было известно о его отношениях с певицей Кристиной Соловий, ради которой он развелся с женой. Однако, сейчас пара не вместе. По словам самой исполнительницы, она изменила писателю.

Напомним, раньше за писателя вступился музыкант и военный Александр Положинский вступился за Сергея Жадана. Также мы писали, что Сергей Жадан с болью отреагировал на российский обстрел его родного города.