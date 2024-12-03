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Жадан вперше заговорив про участь в "Холостяку"

3 грудня 2024 20:17
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Сергій Жадан про участь в шоу "Холостяк"
Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан вперше зізнався, чи хотів би стати головним героєм романтичного реаліті "Холостяк". Він приховує своє особисте життя від публіки.

 Про це він розповів на YouTube-каналі "Бомбардир".

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Письменник відверто відповів, що не хотів би стати героєм нового сезону шоу "Холостяк" та такий формат відверто не для нього. Проте Жадан нагадав, що рядки з його вірша "Пливи, рибо, пливи…" стали лейтмотивом 13 сезону реаліті, де головним героєм став ветеран Олександр Будько з позивним Терен.

"Та ні, у принципі не люблю шоу, тим більше сьогодні. Але я знаю про існування такого шоу, і вони використали мій вірш, дай боже їм здоров'я", — заявив Жадан.

Письменник приховує своє особисте життя. Було відомо про його стосунки зі співачкою Христиною Соловій заради якої він розлучився з дружиною. Проте нині пара не разом. За словами самої виконавиці, вона зрадила письменника.

Нагадаємо, раніше за письменника вступився музикант та військовий Олександр Положинський вступився за Сергія Жадана.Також ми писали, що Сергій Жадан із болем відреагував на російський обстріл його рідного міста.

шоу Холостяк Сергій Жадан відносини українські зірки інтерв'ю

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