Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Знаменитости, жилье которых уничтожила российская армия

Полномасштабная военная агрессия страны-террориста привела к уничтожению или разрушению тысяч домов миллионов украинцев. Такого варварства Европа не видела со Второй мировой войны. Оккупанты не только уничтожают, но и грабят жилье украинцев.

Новини.LIVE расскажет, кто из представителей шоу-бизнеса не на словах знает о кровавой политике кремля.

Валерий Харчишин

Лидер группы "Друга Ріка" в марте сообщил, что оккупанты уничтожили его дом в Гостомеле, Киевской области. На его строительство Харчишин потратил 200 тысяч долларов. Вывезти из дома до его разрушения музыкант почти ничего не успел, ведь его предварительно разграбили. Валерий забрал только гитару младшего сына.

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники — перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, которые изъявили желание переехать. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели", — написал тогда Харчишин.

Юрий Фалеса

В середине марта бывший продюсер певиц Мики Ньютон и Ани Лорак сообщил, что в его офисе и жилье в Подольском районе Киева начался пожар после попадания в них обломков от ракеты оккупантов. Здания не подлежат ремонту.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново", — написал тогда Фалеса.

Анна Панова

В апреле оккупанты ворвались в дом телеведущей новостей в одном из поселков Киевской области. Панова рассказала, что этот дом строил ее муж, и здесь они вместе с семьей любили проводить время летом. После обстрела армии страны-террориста от него ничего не осталось.

Дом летом 2021 года

Дом весной 2022 года

"Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка. Не верю, что здесь мы чувствовали себя в безопасности первые три дня войны. Пока не пришли российские танки. Больше нет семейных черно-белых фото, на которых — целая жизнь. Больше нет картин украинских художников, которые Саша собирал 25 лет. Слез тоже нет. Главное, что мы живы", — написала тогда Анна Панова.

Андрей Бедняков

Шоумен и экс-ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" родом из Мариуполя. Которое во время полномасштабной войны разрушили и оккупировали солдаты страны-террориста. Бедняков опубликовал щемящие кадры сноса многоэтажки, в которой вырос шоумен.

Семья жила в однокомнатной "гостинке". Два шкафа, которые папа и мама Андрея поставили посреди комнаты, сделали для него отдельное пространство.

"Первые шаги. Табуретка. Стихи. Первые друзья, первые драки, первая любовь, Казаки-разбойники, прятки, штаб-квартира в подвале, шутки, кепсы, футбол, баскетбол, стоящая напротив школа. Дорога с мамой со двора на остановку трамвая, десятка в центр. Почти каждый мой приезд в Мариуполь — я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. Ненавижу", — написал в конце декабря Бедняков.

Илона Гвоздева

В начале марта победительницы пятого сезона шоу "Танцы со звездами" сообщила, что в ее частный дом под Киевом попал снаряд. Танцовщица и хореограф отреагировала на разрушенное жилье и отметила, что городок, где она жила — это мирный район, где никогда не было стратегических объектов. Сообщение Гвоздевой Instagram безэмоционально удалил.

Игорь Кондратюк

14 марта, в юбилей продюсера (ему исполнилось 60 лет), оккупанты попали в его дом под Киевом. Обломок ракеты уничтожил часть здания. Больше всего пострадал кабинет Кондратюка. К счастью, в доме никого не было. Его звездная семья покинула 2 марта.

"Саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане", — написал тогда Кондратюк.

Также от кровавой политики кремля пострадало жилье и других знаменитостей. Так, например, дотла выгорел дом родителей режиссера, продюсера Евгения Синельникова. Серьезно пострадала квартира отца и матери певицы Оли Цыбульской, расположенной в Ирпене.

Многие украинские звезды рассказали и о мародерстве оккупантов в их домах. Так, солдаты рф вынесли ценные вещи из жилища певицы Ирины Билык, солистки группы KAZKA Александры Зарицкой и фронтмена группы "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки.

Напомним, ранее мы писали об украинских и зарубежных знаменитостях, похоронивших в 2022 году своих близких. К сожалению, у большинства наших звезд родные ушли из жизни именно во время полномасштабной войны.