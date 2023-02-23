Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Знаменитості, житло яких знищила російська армія

Повномасштабна військова агресія країни-терориста призвела до знищення або руйнування тисяч будинків мільйонів українців. Такого варварства Європа не бачила з часів Другої світової війни. Окупанти не тільки нищать, але й грабують житло українців.

Новини.LIVE розкаже, хто з представників шоу-бізнесу не на словах знає про криваву політику кремля.

Валерій Харчишин

Лідер гурту "Друга Ріка" в березні повідомив, що окупанти знищили його будинок у Гостомелі, Київської області. На його будівництво Харчишин витратив 200 тисяч доларів. Вивезти з будинку до його зруйнування музикант майже нічого не встиг, адже попередньо його розграбували. Валерій забрав лише гітару молодшого сина.

"Цей будинок під Гостомелем — частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, що я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли", — написав тоді Харчишин.

Юрій Фальоса

В середині березня колишній продюсер співачок Міки Ньютон та Ані Лорак повідомив, що в його офісі та житлі в Подільському районі Києва почалася пожежа після влучання у них уламків від ракети окупантів. Будівлі не підлягають ремонту.

"Ні дому, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново", — написав тоді Фальоса.

Анна Панова

У квітні окупанти увірвалися до будинку телеведучої новин в одному із селищ Київської області. Панова розповіла, що цей будинок будував її чоловік, і тут вони разом із сім'єю любили проводити час улітку. Після обстрілу армії країни-терориста від нього нічого не залишилось.

Будинок влітку 2021 року

Будинок весною 2022 року

"Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Не вірю, що тут ми почувалися у безпеці перші три дні війни. Аж поки не прийшли російські танки. Більше немає родинних чорно-білих фото, на яких — ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років. Сліз теж немає. Головне, що ми живі", — написала тоді Анна Панова.

Андрій Бєдняков

Шоумен та ексведучий тревел-шоу "Орел і Решка" родом з Маріуполя. Який під час повномасштабної війни зруйнували та окупували солдати країни-терориста. Бєдняков опублікував щемливі кадри знесення багатоповерхівки, в якій виріс шоумен.

Родина жила в однокімнатній "гостинці". Дві шафи, які тато та мама Андрія поставили посеред кімнати, зробили для нього окремий властний простір.

"Перші кроки. Табуретка. Вірші. Перші друзі, перші бійки, перше кохання, Козаки-розбійники, хованки, штаб-квартира в підвалі, жарти, кепси, футбол, баскетбол, школа, яка стояла напроти. Дорога з мамою з двору на зупинку трамвая, 10-ка до центру. Майже кожен мій приїзд в Маріуполь — я заходив у квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу", — написав наприкінці грудня Бєдняков.

Ілона Гвоздьова

На початку березня переможниці п’ятого сезону шоу "Танці з зірками” повідомила, що в її приватний будинок під Києвом влучив снаряд. Танцівниця та хореографиня відреагувала на зруйноване житло та наголосила, що містечко, де вона мешкала — це мирний район, де ніколи не було стратегічних об'єктів. Допис Гвоздьової Instagram беземоційно видалив.

Ігор Кондратюк

14 березня, в ювілей продюсера (йому виповнилось 60 років), окупанти поцілили в його будинок під Києвом. Уламок ракети знищив частину будівлі. Найбільше постраждав кабінет Кондратюка. На щастя, в будинку нікого не було. Його зіркова родина залишила 2 березня.

"Сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць.Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів". Най згорять в пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки і співгромадяни", — написав тоді Кондратюк.

Також від кривавої політики кремля постраждало житло й інших знаменитостей. Так, наприклад, вщент вигорів дім батьків режисера, продюсера Євгена Синельникова. Серйозно постраждала квартира батька та матері співачки Олі Цибульської, розташованої в Ірпені.

Багато хто з українських зірок розповіли й про мародерство окупантів в їхніх будинках. Так, солдати рф винесли цінні речі з житла співачки Ірини Білик, солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької та фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки.

Нагадаємо, раніше ми писали про українських та закордонних знаменитостей, які поховали у 2022 році своїх близьких. На жаль, у більшості наших зірок рідні пішли з життя саме під час повномасштабної війни.