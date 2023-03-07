ЖК, в котором жила дочь бывшей актрисы "Квартала 95", обстреляли оккупанты

Последствия ракетных обстрелов Киева

В годовщину начала полномасштабной войны дочь бывшей актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец отметила свое 20-летие. Мария жила отдельно от родителей в одном из жилых комплексов на Лукьяновке в Киеве.

В интервью ЖВЛ Кравец призналась, что туда прилетела ракета оккупантов.

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В возрасте 15 лет Мария начала самостоятельную жизнь. Впрочем, из-за полномасштабной войны девушка вернулась к родителям. 24 февраля прошлого года, в свой день рождения, она собирала чемоданы и эвакуировалась из столицы. А уже весной в ЖК, в котором жила Мария, прилетели российские ракеты.

"Он не был разрушен. Мы понимали, что она там не останется", — прокомментировала Елена Кравец.

Некоторое время Мария жила в Польше, а сейчас переехала к родителям. 20-летняя дочь помогает звездной матери по домохозяйству и воспитанию младших шестилетних брата и сестры.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец призналась, почему не выступает вместе со студией "Квартал 95". Также мы рассказывали, что Кравец запустил авторское вечернее шоу на государственном канале.