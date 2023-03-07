ЖК, в якому жила донька колишньої акторки "Кварталу 95", обстріляли окупанти
В роковини початку повномасштабної війни донька колишньої акторки студії "Квартал 95" Олени Кравець відзначила своє 20-річчя. Марія жила окремо від батьків в одному з житлових комплексів на Лук’янівці, що у Києві.
В інтерв'ю ЖВЛ Кравець зізналась, що туди прилетіла ракета окупантів.
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Деталі
У віці 15 років Марія почала самостійне життя. Втім, через повномасштабну війну дівчина повернулась до батьків. 24 лютого минулого року, у свій день народження, вона збирала валізи та евакуювалася зі столиці. А вже на весні в ЖК, в якому жила Марія, прилетіли російські ракети.
"Він не був зруйнований. Ми розуміли, що вона там не залишиться", — прокоментувала Олена Кравець.
Деякий час Марія жила у Польщі, а зараз переїхала до батьків. 20-річна донька допомагає зірковій матері по домогосподарству та вихованню молодших шестирічних брата та сестри.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець зізналась, чому не виступає разом зі студією "Квартал 95". Також ми розповідали, що Кравець запустила авторське вечірнє шоу на державному каналі.