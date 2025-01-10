Павел Зибров показал эксклюзивные фото в годовщину смерти Виталия Билоножко

Украинский певец Павел Зибров. Фото: скриншот из интервью

Украинский певец Павел Зибров обратился к своему покойному другу Виталию Билоножко в годовщину его смерти. Артист трогательно поделился совместными фотографиями из собственного архива.

Он выложил пост в Instagram.

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Украинский певец Павел Зибров в соцсети обратился к своему покойному другу — известному артисту и основателю Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталию Билоножко.

Павел Зибров и Виталий Билоножко. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В годовщину смерти артиста Зибров показал архивные фотографии. На них звезды в изысканных костюмах курят сигареты.

"Год… Прошел год без тебя, друг. Боль не угасла, лишь стала тише. Ты навсегда в наших сердцах, в воспоминаниях, в легендарных песнях. Помним и любим. Светлая память тебе, Виталик", — написал Зибров.

Певицы Павел Зибров и Виталий Билоножко. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Виталий Билоножко умер в больнице на 71-м году жизни 9 января 2024 года от внезапной остановки сердца на фоне борьбы с сахарным диабетом. С артистом прощались в Киеве. Мы показывали чувствительный репортаж.

Напомним, певец Павел Зибров рассказал, что думает о своих родственниках из России. Также артист объяснил, почему не стал в ряды ВСУ, чтобы защитить Украину.