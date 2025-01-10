Павло Зібров показав ексклюзивні фото в річницю смерті Віталія Білоножко

Український співак Павло Зібров. Фото: скриншот з інтерв'ю

Український співак Павло Зібров звернувся до свого покійного друга Віталія Білоножка в річницю його смерті. Артист зворушливо поділився спільними світлинами з власного архіву.

Він виклав допис в Instagram.

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Український співак Павло Зібров у соцмережі звернувся до свого покійного друга — відомого артиста та засновника Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка.

Павло Зібров і Віталій Білоножко. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

У річницю смерті артиста Зібров показав архівні світлини. На них зірки у вишуканих костюмах курять сигарети.

"Рік… Пройшов рік без тебе, друже. Біль не згас, лише став тихішим. Ти назавжди в наших серцях, у спогадах, в легендарних піснях. Пам’ятаємо та любимо. Світла памʼять тобі, Віталіку", — написав Зібров.

Співаки Павло Зібров і Віталій Білоножко. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Віталій Білоножко помер у лікарні на 71-му році життя 9 січня 2024 року від раптової зупинки серця на тлі боротьби з цукровим діабетом. З артистом прощалися у Києві. Ми показували чутливий репортаж.

Нагадаємо, співак Павло Зібрав розповів, що думає про своїх родичів з Росії. Також артист пояснив, чому не став до лав ЗСУ, щоб захистити Україну.