Звезда фильма Мачете актер Дэнни Трехо подает заявление на банкротство

Звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо подает заявление на банкротство: при чем здесь Минфин США
Многие знаменитости имеют проблемы с налоговой инспекцией. Как выяснилось, в их числе и известный 78-летний американский актер Дэнни Трехо. Он подает заявление на банкротство.
Об этом сообщает таблоид TMZ.
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Трехо рассказал, что причиной стало не безденежье, а один из счетов, который ведет служба внутренних доходов США. Это государственный орган федерального правительства, который занимается сбором налогов, контролирует исполнение законодательства о налогообложении и толкует налоговый кодекс. Агентство относится к Министерству финансов США.
Трехо подает заявление о банкротстве согласно главе 11, которая в основном связана с реорганизацией его активов, чтобы помочь справиться с долгом перед государством, который, по его словам, составляет около двух миллионов долларов в виде налогов.
Дэнни говорит, что одной из причин, почему он попал в эту историю, стала ошибка в отчислениях. Он даже шутит, что теперь осознает — стрижка собак, это не законные расходы, которые можно списывать со счетов.
Дэнни подается на банкротство, несмотря на то, что у него есть успешные бизнесы. Впрочем, детали по делу актер не предоставляет по совету адвокатов.
Напомним, ранее мы писали, что певицу Мадонну, музыкального исполнителя Джастина Бибера, светскую львицу Пэрис Хилтон и других звезд обвиняют в мошенничестве: дело на 5 млн долларов.