Звезда фильма Мачете актер Дэнни Трехо подает заявление на банкротство

Актер Дэнни Трехо подает заявление на банкротство

Многие знаменитости имеют проблемы с налоговой инспекцией. Как выяснилось, в их числе и известный 78-летний американский актер Дэнни Трехо. Он подает заявление на банкротство.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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Трехо рассказал, что причиной стало не безденежье, а один из счетов, который ведет служба внутренних доходов США. Это государственный орган федерального правительства, который занимается сбором налогов, контролирует исполнение законодательства о налогообложении и толкует налоговый кодекс. Агентство относится к Министерству финансов США.

Трехо подает заявление о банкротстве согласно главе 11, которая в основном связана с реорганизацией его активов, чтобы помочь справиться с долгом перед государством, который, по его словам, составляет около двух миллионов долларов в виде налогов.

Дэнни говорит, что одной из причин, почему он попал в эту историю, стала ошибка в отчислениях. Он даже шутит, что теперь осознает — стрижка собак, это не законные расходы, которые можно списывать со счетов.

Дэнни подается на банкротство, несмотря на то, что у него есть успешные бизнесы. Впрочем, детали по делу актер не предоставляет по совету адвокатов.

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