Зірка фільму Мачете актор Денні Трехо подає заяву на банкрутство

Актор Денні Трехо подає заяву на банкрутство

Чимало знаменитостей мають проблеми з податковою інспекцією. Як з'ясувалось, серед них і відомий 78-річний американський актор Денні Трехо. Він подає заяву на банкрутство.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

Деталі

Трехо розповів, що причиною стало не безгрошів'я, а один з рахунків, який веде служба внутрішніх доходів США. Це державний орган федерального уряду який займається збором податків, контролює виконання законодавства про оподаткування та тлумачить податковий кодекс. Агентство належить до Міністерства фінансів США.

Трехо він подає заяву про банкрутство згідно з главою 11, яка в основному пов’язана з реорганізацією його активів, щоб допомогти впоратися з боргом перед державою, який, за його словами, становить близько двох мільйонів доларів у вигляді податків.

Денні каже, що однією з причин, чому він потрапив у цю історію стала помилка у відрахуваннях. Він навіть жартує, що тепер усвідомлює — стрижка собак, це не законні витрати, які можна списувати з рахунків.

Денні подається на банкрутство попри те, що в нього є успішні бізнеси. Втім, деталей за порадами адвокатів актор не надає.

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