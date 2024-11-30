Руперт Гринт проиграл налоговой - сколько задолжал

Актер Руперт Гринт. Фото: instagram.com/rupertgrint/

Звезда "Гарри Поттера" Руперта Гринта обязали уплатить 1,8 млн фунтов стерлингов (2,3 млн долларов) налогов. Актер проиграл дело в суде.

Об этом пишет BBC.

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Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в "Гарри Поттере", был обязан уплатить эту сумму еще в 2019 году после того, как расследование налоговой подвергло сомнению одну из его деклараций.

В течение 2011-2012 годов Гринт получил 4,5 млн фунтов стерлингов (5,7 млн долларов) от компании, управлявшей его бизнесом и в которой он был единственным акционером. Этот платеж был описан как "вероятный остаточный доход и бонусы", полученные от фильмов о Гарри Поттере.

Актер Руперт Гринт проиграл дело. Фото: instagram.com/rupertgrint/

Он утверждал, что может уплатить налог на прирост капитала по ставке 10%, а не налог на прибыль и национальное страхование по максимальной ставке 52%.

В своем решении судья трибунала отклонила апелляцию Гринта и заявила, что деньги актера являются прибылью, которая должна облагаться налогом по ставке 52%.

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