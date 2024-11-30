Руперт Ґрінт програв податковій — скільки заборгував

Актор Руперт Ґрінт. Фото: instagram.com/rupertgrint/

Зірку "Гаррі Поттера" Руперта Ґрінта зобов'язали сплатити 1,8 млн фунтів стерлінгів (2,3 млн доларів) податків. Актор програв справу в суді.

Про це пише BBC.

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Руперт Ґрінт, який зіграв Рона Візлі у "Гаррі Поттері", був зобов'язаний сплатити цю суму ще в 2019 році після того, як розслідування податкової поставило під сумнів одну з його декларацій.

Протягом 2011-2012 років Грінт отримав 4,5 млн фунтів стерлінгів (5,7 млн доларів) від компанії, яка керувала його бізнесом і в якій він був єдиним акціонером. Цей платіж був описаний як "ймовірний залишковий дохід і бонуси", отримані від фільмів про Гаррі Поттера.

Актор Руперт Ґрінт програв справу. Фото: instagram.com/rupertgrint/

Він стверджував, що може сплатити податок на приріст капіталу за ставкою 10%, а не податок на прибуток і національне страхування за максимальною ставкою 52%.

У своєму рішенні суддя трибуналу відхилила апеляцію Ґрінта і заявила, що гроші актора є прибутком, який має оподатковуватися за ставкою 52%.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3". Також ми розповідали, що буде в четвертому сезоні "Ззовні".