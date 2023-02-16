Звезда Игры престолов Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фото

Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж
Ирландский актер Джек Глисон, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO, посетил столицу Украины. Кинозвезда устроила встречу с украинскими военнослужащими и молодыми актерами в Театре юного зрителя.
Новини.LIVE в эксклюзивном фоторепортаже покажет, как прошел ивент.
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До Украины Джек Гилсон добрался на пикапе, который они с друзьями перегоняли для ВСУ. В преддверии визита актер выставил на аукцион благотворительный лот — статуэтку Джоффри Баратеона. Она ушла с молотка за 31 тысячу гривен. Все средства будут направлены на закупку авто для ВСУ.
Джек в неформальной обстановке пообщался с поклонниками. Также Глисон стал главным гостем 17-го киноинтенсива с ведущими украинскими актерами при участии Act lots.
В ходе встречи в Киеве объявили воздушную тревогу. Актер продолжил ивент, сказав: "Show must go on" (Шоу должно продолжаться).
Также Гилсон поделился, что он рад отсутствию снега в Киеве. Как прошла встреча, смотрите в материале.
Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE