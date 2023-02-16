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Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

16 февраля 2023 18:25
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Бильдредактор
Декілька авторів
Звезда Игры престолов Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фото
Актер выставил на аукцион статуэтку своего персонажа — короля Джоффри
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Бильдредактор
Декілька авторів

Ирландский актер Джек Глисон, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO, посетил столицу Украины. Кинозвезда устроила встречу с украинскими военнослужащими и молодыми актерами в Театре юного зрителя.

Новини.LIVE в эксклюзивном фоторепортаже покажет, как прошел ивент.

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До Украины Джек Гилсон добрался на пикапе, который они с друзьями перегоняли для ВСУ. В преддверии визита актер выставил на аукцион благотворительный лот — статуэтку Джоффри Баратеона. Она ушла с молотка за 31 тысячу гривен. Все средства будут направлены на закупку авто для ВСУ.

Джек в неформальной обстановке пообщался с поклонниками. Также Глисон стал главным гостем 17-го киноинтенсива с ведущими украинскими актерами при участии Act lots.

В ходе встречи в Киеве объявили воздушную тревогу. Актер продолжил ивент, сказав: "Show must go on" (Шоу должно продолжаться).

Также Гилсон поделился, что он рад отсутствию снега в Киеве. Как прошла встреча, смотрите в материале.

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Джек Глисон Актер

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

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