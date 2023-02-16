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Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

16 лютого 2023 18:25
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Більдредактор
Декілька авторів
Зірка Гри престолів Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фото
Актор виставив на аукціон статуетку свого персонажа — короля Джоффрі
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Більдредактор
Декілька авторів

Ірландський актор Джек Глісон, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO, відвідав столицю України. Кінозірка влаштував зустріч з українськими військовослужбовцями та молодими акторами в Театрі юного глядача.

Новини.LIVE в ексклюзивному фоторепортажі покаже, як пройшов івент.

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До України Джек Гілсон дістався пікапом, який вони з друзями переганяли для ЗСУ. Напередодні візиту актор виставив на аукціон благодійний лот — статуетку Джоффрі Баратеона. Вона пішла з молотка за 31 тисячу гривень. Всі кошти підуть на закупівлю авто для ЗСУ.

Джек в неформальній обстановці поспілкувався з шанувальниками.  Також Глісон став головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots. 

Під час зустрічі у Києві оголосили повітряну тривогу. Актор продовжив івент, сказавши: "Show must go on" (Шоу повинно продовжуватися).

Також Гілсон поділився, що він радий відсутністю снігу в Києві. Як пройшла зустріч дивіться в матеріалі.

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Джек Глісон Актор

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

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