Зірка Гри престолів Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фото

Актор виставив на аукціон статуетку свого персонажа — короля Джоффрі

Декілька авторів

Ірландський актор Джек Глісон, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO, відвідав столицю України. Кінозірка влаштував зустріч з українськими військовослужбовцями та молодими акторами в Театрі юного глядача.

Новини.LIVE в ексклюзивному фоторепортажі покаже, як пройшов івент.

До України Джек Гілсон дістався пікапом, який вони з друзями переганяли для ЗСУ. Напередодні візиту актор виставив на аукціон благодійний лот — статуетку Джоффрі Баратеона. Вона пішла з молотка за 31 тисячу гривень. Всі кошти підуть на закупівлю авто для ЗСУ.

Джек в неформальній обстановці поспілкувався з шанувальниками. Також Глісон став головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots.

Під час зустрічі у Києві оголосили повітряну тривогу. Актор продовжив івент, сказавши: "Show must go on" (Шоу повинно продовжуватися).

Також Гілсон поділився, що він радий відсутністю снігу в Києві. Як пройшла зустріч дивіться в матеріалі.

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE