Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Короны" получила предложение от любимого arrow

Звезда "Короны" получила предложение от любимого

20 декабря 2024 08:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Ванесса Кирби выходит замуж
Британская актриса Ванесса Кирби. Фото: instagram.com/vanessa__kirby/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби, сыгравшая принцессу Маргарет в популярном сериале Netflix, выходит замуж. Ее любимый, спортсмен Пол Рабил, сделал ей предложение.

Об этом сообщает источник Page Six.

Читайте также:

Ванессе Кирби сделали предложение

Детали о том, где именно и при каких условиях спортсмен сделал звезде предложение пока неизвестны. Впервые пару застали на свидании в Нью-Йорке в октябре 2022 года.

В ноябре 2023 года они официально объявили о своих отношениях в Instagram. 39-летний Рабил, которого называют "Леброном лакросса", опубликовал милые фотографии с щемящей надписью.

"С той самой минуты, как мы впервые встретились в Де-Мойне, путешествуя по миру, жизнь с тобой стала намного лучше, целеустремленнее и прекраснее", — обратился он к актрисе. 

Ванесса Кирби станет женой
Актриса Ванесса Кирби с любимым Полом Рабилом. Фото: instagram.com/vanessa__kirby/
Ванесса Кирби выходит замуж
Актриса Ванесса Кирби с женихом Полом Рабилом. Фото: instagram.com/vanessa__kirby/

36-летняя Кирби ранее встречалась с Каллумом Тернером, ее коллегой по фильму "Королева и страна" 2014 года. Звезда впоследствии закрутил роман с поп-звездой Дуа Липа.

Рабил ушел из команды Boston Cannons в 2021 году.

Сейчас он является президентом и соучредителем Премьер-лиги лакросса, а также руководит компанией Rabil Companies, которая занимается популяризацией этого вида спорта. Ранее он встречался с актрисой фильма "3 проблемы с телом" Эйзой Гонсалес, а с 2014 по 2017 год был женат на своей коллеге, профессиональном игроке в лакросс Келли Бергер.

Напомним, актер Гоакин Феникс снова засветился рядом с неотразимой невестой. Также мы рассказывали, что звезда "Дневников вампира" Нина Добрев выходит замуж.

кино сериал Netflix зарубежные звезды предложение руки и сердца

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:31 Атака РФ оставила без тепла школы, больницы и дома в Киеве

09:23 Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

09:09 Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

09:06 Ученые из Китая нашли способ добывать почти безграничное топливо

08:58 Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

08:55 Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

08:45 Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право

08:35 Организовал изнасилование жены — француза осудили на 20 лет

08:30 Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

09:31 Атака РФ оставила без тепла школы, больницы и дома в Киеве

09:23 Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

09:09 Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

09:06 Ученые из Китая нашли способ добывать почти безграничное топливо

08:58 Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

08:55 Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

08:45 Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право

08:35 Организовал изнасилование жены — француза осудили на 20 лет

08:30 Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

08:29 Обстрел Киева — есть погибший в Голосеевском районе

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине