Ванесса Кирби выходит замуж

Звезда "Короны" получила предложение от любимого
Звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби, сыгравшая принцессу Маргарет в популярном сериале Netflix, выходит замуж. Ее любимый, спортсмен Пол Рабил, сделал ей предложение.
Об этом сообщает источник Page Six.
Ванессе Кирби сделали предложение
Детали о том, где именно и при каких условиях спортсмен сделал звезде предложение пока неизвестны. Впервые пару застали на свидании в Нью-Йорке в октябре 2022 года.
В ноябре 2023 года они официально объявили о своих отношениях в Instagram. 39-летний Рабил, которого называют "Леброном лакросса", опубликовал милые фотографии с щемящей надписью.
"С той самой минуты, как мы впервые встретились в Де-Мойне, путешествуя по миру, жизнь с тобой стала намного лучше, целеустремленнее и прекраснее", — обратился он к актрисе.
36-летняя Кирби ранее встречалась с Каллумом Тернером, ее коллегой по фильму "Королева и страна" 2014 года. Звезда впоследствии закрутил роман с поп-звездой Дуа Липа.
Рабил ушел из команды Boston Cannons в 2021 году.
Сейчас он является президентом и соучредителем Премьер-лиги лакросса, а также руководит компанией Rabil Companies, которая занимается популяризацией этого вида спорта. Ранее он встречался с актрисой фильма "3 проблемы с телом" Эйзой Гонсалес, а с 2014 по 2017 год был женат на своей коллеге, профессиональном игроке в лакросс Келли Бергер.
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