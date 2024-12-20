Ванесса Кірбі виходить заміж

Британська акторка Ванесса Кірбі. Фото: instagram.com/vanessa__kirby/

Зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет у популярному серіалі Netflix, виходить заміж. Її коханий, спортсмен Пол Рабіл зробив їй пропозицію.

Про це повідомляє джерело Page Six.

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Ванессі Кірбі зробили пропозицію

Деталі про те, де саме та при яких умовах спортсмен зробив зірці пропозицію поки невідомі. Вперше пару заскочили на побаченні в Нью-Йорку в жовтні 2022 року.

У листопаді 2023 року вони офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram. 39-річний Рабіл, якого називають "Леброном лакросу", опублікував милі світлини з щемливими написом.

"З тієї самої хвилини, як ми вперше зустрілися в Де-Мойні, подорожуючи світом, життя з тобою стало набагато кращим, цілеспрямованішим і прекраснішим", — звернувся він до акторки.

Акторка Ванесса Кірбі з коханим Полом Рабілом. Фото: instagram.com/vanessa__kirby/

Акторка Ванесса Кірбі з нареченим Полом Рабілом. Фото: instagram.com/vanessa__kirby/

36-річна Кірбі раніше зустрічалася з Каллумом Тернером, її колегою по фільму "Королева і країна" 2014 року. Зірка згодом закрутив роман з поп-зіркою Дуа Ліпа.

Рабіл пішов з команди Boston Cannons у 2021 році.

Зараз він є президентом і співзасновником Прем'єр-ліги лакросу, а також керує компанією Rabil Companies, яка займається популяризацією цього виду спорту. Раніше він зустрічався з акторкою фільму "3 проблеми з тілом" Ейзою Гонсалес, а з 2014 по 2017 рік був одружений на своїй колезі, професійній гравчині в лакросс Келлі Бергер.

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