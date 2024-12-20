Ванесса Кірбі виходить заміж

Зірка "Корони" отримала пропозицію від коханого
Зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет у популярному серіалі Netflix, виходить заміж. Її коханий, спортсмен Пол Рабіл зробив їй пропозицію.
Про це повідомляє джерело Page Six.
Ванессі Кірбі зробили пропозицію
Деталі про те, де саме та при яких умовах спортсмен зробив зірці пропозицію поки невідомі. Вперше пару заскочили на побаченні в Нью-Йорку в жовтні 2022 року.
У листопаді 2023 року вони офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram. 39-річний Рабіл, якого називають "Леброном лакросу", опублікував милі світлини з щемливими написом.
"З тієї самої хвилини, як ми вперше зустрілися в Де-Мойні, подорожуючи світом, життя з тобою стало набагато кращим, цілеспрямованішим і прекраснішим", — звернувся він до акторки.
36-річна Кірбі раніше зустрічалася з Каллумом Тернером, її колегою по фільму "Королева і країна" 2014 року. Зірка згодом закрутив роман з поп-зіркою Дуа Ліпа.
Рабіл пішов з команди Boston Cannons у 2021 році.
Зараз він є президентом і співзасновником Прем'єр-ліги лакросу, а також керує компанією Rabil Companies, яка займається популяризацією цього виду спорту. Раніше він зустрічався з акторкою фільму "3 проблеми з тілом" Ейзою Гонсалес, а з 2014 по 2017 рік був одружений на своїй колезі, професійній гравчині в лакросс Келлі Бергер.
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