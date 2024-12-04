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Звезда "Лиги смеха" Розовый показал шрамы после тяжелого ранения

4 декабря 2024 09:27
Мария Покровская - Редактор
Виктор Розовый показал шрамы после тяжелого ранения головы — фото
Виктор Розовый. Фото: instagram.com/tet_tv
Мария Покровская - Редактор

Комик и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый показал шрамы после тяжелого осколочного ранения головы. Звезда "Лиги смеха" перенес сложное хирургическое вмешательство.

На своей странице в Instagram Виктор продемонстрировал прогресс лечения.

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Юморист поделился фотографией из больничной палаты. На его голове виднелись следы, оставшиеся от трансплантации.

Пока что на этой части головы у Розового не растут волосы, однако шрамы уже понемногу заживают.

"Недобровольное СЗЧ (самовольное оставление части — Ред.)", — с юмором подписал свое фото актер.

Виктор Розовый после ранения
Виктор Розовый после ранения.

Напомним, Виктор Розовый получил тяжелое ранение в марте 2024 года на фронте. Нейрохирурги провели бойцу сложнейшую операцию с трансплантацией. Около двух недель врачи пытались вывести юмориста из тяжелого состояния.

Виктор Розовый уже возвращается к привычной жизни. Недавно комик впервые после ранения принял участие в "Лиге смеха".

Также Розовый признался, планирует ли вернуться на сцену после ранения.

операция Лига Смеха украинские звезды ранение Виктор Розовый

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