Віктор Розовий показав шрами після важкого поранення голови — фото

Віктор Розовий. Фото: instagram.com/tet_tv

Комік та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий показав шрами після важкого осколкового поранення голови. Зірка "Ліги сміху" переніс складне хірургічне втручання.

На своїй сторінці в Instagram Віктор продемонстрував прогрес лікування.

Читайте також:

Віктор Розовий відновлюється після поранення

Гуморист поділився світлиною з лікарняної палати. На його голові виднілися сліди, які залишилися від трансплантації.

Поки що на цій частині голови в Розового не росте волосся, однак шрами вже потроху загоюються.

"Недобровільне СЗЧ (самовільне залишення частини, — Ред.)", — з гумором підписав своє фото актор.

Віктор Розовий після поранення. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Нагадаємо, Віктор Розовий отримав важке поранення у березні 2024 року на фронті. Нейрохірурги провели бійцю надскладну операцію із трансплантацією. Близько двох тижнів лікарі намагалися вивести гумориста з важкого стану.

Наразі Віктор Розовий вже повертається до звичного життя. Нещодавно комік вперше після поранення взяв участь у "Лізі сміху".

Також Розовий зізнався, чи планує повернутися на сцену після поранення.