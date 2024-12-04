Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Ліги сміху" Розовий показав шрами після важкого поранення arrow

Зірка "Ліги сміху" Розовий показав шрами після важкого поранення

4 грудня 2024 09:27
Марія Покровська - Редактор
Віктор Розовий показав шрами після важкого поранення голови — фото
Віктор Розовий. Фото: instagram.com/tet_tv
Марія Покровська - Редактор

Комік та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий показав шрами після важкого осколкового поранення голови. Зірка "Ліги сміху" переніс складне хірургічне втручання.

На своїй сторінці в Instagram Віктор продемонстрував прогрес лікування.

Читайте також:

Віктор Розовий відновлюється після поранення

Гуморист поділився світлиною з лікарняної палати. На його голові виднілися сліди, які залишилися від трансплантації.

Поки що на цій частині голови в Розового не росте волосся, однак шрами вже потроху загоюються.

"Недобровільне СЗЧ (самовільне залишення частини, — Ред.)", — з гумором підписав своє фото актор.

Віктор Розовий після поранення
Віктор Розовий після поранення. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Нагадаємо, Віктор Розовий отримав важке поранення у березні 2024 року на фронті. Нейрохірурги провели бійцю надскладну операцію із трансплантацією. Близько двох тижнів лікарі намагалися вивести гумориста з важкого стану.

Наразі Віктор Розовий вже повертається до звичного життя. Нещодавно комік вперше після поранення взяв участь у "Лізі сміху".

Також Розовий зізнався, чи планує повернутися на сцену після поранення.

операція Ліга Сміху українські зірки поранення Віктор Розовий

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:40 Програма "єОселя" для військових — які умови та ризики

10:32 Юрист пояснив наслідки за відмову показати документи ТЦК

10:29 Спадкові суперечки — як розподілити майно без судових тяжб

10:28 Водомети і кийки — у Грузії шостий день тривають протести

10:27 В Одесі хочуть витратити 2 млн на сумнівний проєкт — деталі

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

09:55 На кількох КПП утворилися затори — ситуація на кордоні

09:54 Сумнівна інновація — OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

09:52 Відключення за графіками — коли в одеситів буде світло

09:42 Відпустка у воєнний час — коли роботодавець може відмовити

09:39 Вночі РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

10:40 Програма "єОселя" для військових — які умови та ризики

10:32 Юрист пояснив наслідки за відмову показати документи ТЦК

10:29 Спадкові суперечки — як розподілити майно без судових тяжб

10:28 Водомети і кийки — у Грузії шостий день тривають протести

10:27 В Одесі хочуть витратити 2 млн на сумнівний проєкт — деталі

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

09:55 На кількох КПП утворилися затори — ситуація на кордоні

09:54 Сумнівна інновація — OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

09:52 Відключення за графіками — коли в одеситів буде світло

09:42 Відпустка у воєнний час — коли роботодавець може відмовити

09:39 Вночі РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету