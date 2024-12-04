Віктор Розовий показав шрами після важкого поранення голови — фото

Зірка "Ліги сміху" Розовий показав шрами після важкого поранення
Комік та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий показав шрами після важкого осколкового поранення голови. Зірка "Ліги сміху" переніс складне хірургічне втручання.
На своїй сторінці в Instagram Віктор продемонстрував прогрес лікування.
Віктор Розовий відновлюється після поранення
Гуморист поділився світлиною з лікарняної палати. На його голові виднілися сліди, які залишилися від трансплантації.
Поки що на цій частині голови в Розового не росте волосся, однак шрами вже потроху загоюються.
"Недобровільне СЗЧ (самовільне залишення частини, — Ред.)", — з гумором підписав своє фото актор.
Нагадаємо, Віктор Розовий отримав важке поранення у березні 2024 року на фронті. Нейрохірурги провели бійцю надскладну операцію із трансплантацією. Близько двох тижнів лікарі намагалися вивести гумориста з важкого стану.
Наразі Віктор Розовий вже повертається до звичного життя. Нещодавно комік вперше після поранення взяв участь у "Лізі сміху".
Також Розовий зізнався, чи планує повернутися на сцену після поранення.
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