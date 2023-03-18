Звезда "Один дома" Маколей Калкин второй раз стал отцом

Маколей Калкин и Бренда Сонг

42-летний американский актер Маколей Калкин во второй раз стал отцом. В декабре прошлого года его гражданская жена Бренда Сонг родила сына, которого назвали Карсоном.

Об этом сообщает издание US Magazine.

Второй ребенок у звездного актера

Американский актер Маколей Калкин, известный прежде всего ролью в фильме "Один дома", вторично стал отцом.

Его гражданская жена Бренда Сонг родила Калкина сына, которого назвали Карсоном.

Тайна рождения

Издание отметило, что второй сын у Маколея Калкина и Бренды Сонг родился еще перед Рождеством, то есть в декабре 2022 года.

До сих пор пара скрывала информацию об увеличении семьи.

Семейные отношения супругов

Известно, что 42-летний Калкин и 34-летняя Сонг обручились в январе 2022 года.

Их первый сын Дакота Сонг Калкин родился в апреле 2021 года. Тогда звездные супруги также скрывали информацию о рождении ребенка.

Напомним, что первые фотографии супругов Калкин-Сонг с первым сыном Дакотой появились только в феврале 2022 года.

Их опубликовал Instagram-аккаунт Guacamouly.

Фото: Twitter-страница PrettyLittleThing