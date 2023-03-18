​​​​​​​Зірка "Сам удома" Маколей Калкін удруге став батьком

Маколей Калкін та Бренда Сонг

42-річний американський актор Маколей Калкін удруге став батьком. У грудні минулого року його цивільна дружина Бренда Сонг народила сина, якого назвали Карсоном.

Про це повідомляє видання US Magazine.

Друга дитина у зіркового актора

Американський актор Маколей Калкін, відомий перш за все роллю у фільмі "Сам удома", удруге став батьком.

Його цивільна дружина Бренда Сонг народила Калкіну сина, якого назвали Карсон.

Таємниця народження

Видання зазначило, що другий син у Маколея Калкіна та Бренди Сонг народився ще перед Різдвом, тобто у грудні 2022 року.

До цього часу пара приховувала інформацію про збільшення родини.

Сімейні стосунки подружжя

Відомо, що 42-річний Калкін та 34-річна Сонг заручилися у січні минулого, 2022 року.

Їхній перший син, Дакота Сонг Калкін, народився у квітні 2021 року. Тоді зіркове подружжя також приховувало інформацію про народження дитини.

Нагадаємо, що перші фотографії подружжя Калкін-Сонг із першим сином, Дакотою, з’явилися тільки у лютому 2022 року.

Їх опублікував Instagram-акаунт Guacamouly.

Фото: Twitter-сторінка PrettyLittleThing