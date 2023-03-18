Зірка "Сам удома" Маколей Калкін удруге став батьком
42-річний американський актор Маколей Калкін удруге став батьком. У грудні минулого року його цивільна дружина Бренда Сонг народила сина, якого назвали Карсоном.
Про це повідомляє видання US Magazine.
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Друга дитина у зіркового актора
Американський актор Маколей Калкін, відомий перш за все роллю у фільмі "Сам удома", удруге став батьком.
Його цивільна дружина Бренда Сонг народила Калкіну сина, якого назвали Карсон.
Таємниця народження
Видання зазначило, що другий син у Маколея Калкіна та Бренди Сонг народився ще перед Різдвом, тобто у грудні 2022 року.
До цього часу пара приховувала інформацію про збільшення родини.
Сімейні стосунки подружжя
Відомо, що 42-річний Калкін та 34-річна Сонг заручилися у січні минулого, 2022 року.
Їхній перший син, Дакота Сонг Калкін, народився у квітні 2021 року. Тоді зіркове подружжя також приховувало інформацію про народження дитини.
Нагадаємо, що перші фотографії подружжя Калкін-Сонг із першим сином, Дакотою, з’явилися тільки у лютому 2022 року.
Їх опублікував Instagram-акаунт Guacamouly.
Фото: Twitter-сторінка PrettyLittleThing