Сын Маколея Калкина считает себя героем "Один дома"

Звезда "Сам дома" поделился странностями своего сына
Голливудский актер Маколей Калкин поделился забавными подробностями о своем трехлетнем сыне Дакоте Сонге. Маленький мальчик считает себя героем фильма "Один дома" Кевином Маккалистером.
Об этом Маколей рассказал в интервью E! Новости.
Маколей Калкин о сыне
Сын Калкина Дакота Сонг, которого он воспитывает с невестой Брендой Сонг, не только просмотрел любимый фильм своего отца "Сам дома" 90-х годов, но и считает, что он на самом деле является его главным героем ленты — Кевином МакКалистером.
"Он думает, что он Кевин", — признался актер.
Актер добавил, что Дакота буквально верит, что именно он, как и Маккалистер в фильме, спускался по лестнице на санках, у него светлые волосы и он сам боролся с грабителями.
Напомним, ранее актер появился на красной дорожке с женой. А также Калкин позировал перед камерами со своей киношной мамой актрисой Кэтрин О'Гарой.
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