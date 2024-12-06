Сын Маколея Калкина считает себя героем "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин с семьей. Фото: instagram.com/justjared/

Голливудский актер Маколей Калкин поделился забавными подробностями о своем трехлетнем сыне Дакоте Сонге. Маленький мальчик считает себя героем фильма "Один дома" Кевином Маккалистером.

Об этом Маколей рассказал в интервью E! Новости.

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Маколей Калкин о сыне

Сын Калкина Дакота Сонг, которого он воспитывает с невестой Брендой Сонг, не только просмотрел любимый фильм своего отца "Сам дома" 90-х годов, но и считает, что он на самом деле является его главным героем ленты — Кевином МакКалистером.

"Он думает, что он Кевин", — признался актер.

Актер добавил, что Дакота буквально верит, что именно он, как и Маккалистер в фильме, спускался по лестнице на санках, у него светлые волосы и он сам боролся с грабителями.

Напомним, ранее актер появился на красной дорожке с женой. А также Калкин позировал перед камерами со своей киношной мамой актрисой Кэтрин О'Гарой.