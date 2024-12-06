Син Маколея Калкіна вважає себе героєм "Один вдома"

Американський актор Маколей Калкін з родиною. Фото: instagram.com/justjared/

Голлівудський актор Маколей Калкін поділився кумедними подробицями про свого трирічного сина Дакоту Сонг. Маленький хлопчик вважає себе героєм фільму "Один вдома" Кевіном Маккалістером.

Про це Маколей розповів в інтерв'ю E! News.

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Син Калкіна Дакота Сонг, якого він виховує із нареченою Брендою Сонг, не лише вже переглянув улюблений фільм свого батька "Сам удома" 90-х років, але й вважає, що він насправді є його головним героєм стрічки — Кевіном МакКалістером.

"Він думає, що він Кевін", — зізнався актор.

Актор додав, що Дакота буквально вірить, що саме він, як і Маккалістер у фільмі, спускався по сходах на санчатах, має світле волосся і сам боровся з грабіжниками.

Нагадаємо, раніше актор з'явився на червоній доріжці з дружиною. А також Калкін позував перед камерами зі своєю кіношною мамою — акторкою Кетрін О'Гарою.