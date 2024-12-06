Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Сам удома" поділився дивностями свого сина arrow

Зірка "Сам удома" поділився дивностями свого сина

6 грудня 2024 13:30
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Син Маколея Калкіна вважає себе героєм "Один вдома"
Американський актор Маколей Калкін з родиною. Фото: instagram.com/justjared/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Голлівудський актор Маколей Калкін поділився кумедними подробицями про свого трирічного сина Дакоту Сонг. Маленький хлопчик вважає себе героєм фільму "Один вдома" Кевіном Маккалістером.

Про це Маколей розповів в інтерв'ю E! News.

Читайте також:

Маколей Калкін про сина

Син Калкіна Дакота Сонг, якого він виховує із нареченою Брендою Сонг, не лише вже переглянув улюблений фільм свого батька "Сам удома" 90-х років, але й вважає, що він насправді є його головним героєм стрічки — Кевіном МакКалістером.

"Він думає, що він Кевін", — зізнався актор.

Актор додав, що Дакота буквально вірить, що саме він, як і Маккалістер у фільмі, спускався по сходах на санчатах, має світле волосся і сам боровся з грабіжниками.

Нагадаємо, раніше актор з'явився на червоній доріжці з дружиною. А також Калкін позував перед камерами зі своєю кіношною мамою — акторкою Кетрін О'Гарою.

діти Один вдома Маколей Калкін закордонні зірки сини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:53 РФ майже втратила перевагу в снарядах на фронті, — Sky News

14:52 На Закарпатті шахрай друкував "документи" для ухилянтів

14:51 Україна презентувала новий ракето-дрон "Пекло" — фото

14:48 Шмигаль пояснив суть вимоги зарплати у 20 тисяч для бронювання

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

14:30 Захмарні зарплати чиновників — де платять понад 300 тис. грн

14:29 Мітинги в Грузії — на 23 людей відкрили кримінальні справи

14:27 Генерал ЗСУ пояснив чи зупинить РФ шалені втрати на фронті

14:26 Видатки держбюджету вже перевищили закладену суму на 2024 рік

14:26 На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко

14:53 РФ майже втратила перевагу в снарядах на фронті, — Sky News

14:52 На Закарпатті шахрай друкував "документи" для ухилянтів

14:51 Україна презентувала новий ракето-дрон "Пекло" — фото

14:48 Шмигаль пояснив суть вимоги зарплати у 20 тисяч для бронювання

14:30 Захмарні зарплати чиновників — де платять понад 300 тис. грн

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

14:29 Мітинги в Грузії — на 23 людей відкрили кримінальні справи

14:27 Генерал ЗСУ пояснив чи зупинить РФ шалені втрати на фронті

14:26 Видатки держбюджету вже перевищили закладену суму на 2024 рік

14:26 На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко

14:13 Україна бореться за чесний мир і справедливість, — Зеленський

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут