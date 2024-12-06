Син Маколея Калкіна вважає себе героєм "Один вдома"

Зірка "Сам удома" поділився дивностями свого сина
Голлівудський актор Маколей Калкін поділився кумедними подробицями про свого трирічного сина Дакоту Сонг. Маленький хлопчик вважає себе героєм фільму "Один вдома" Кевіном Маккалістером.
Про це Маколей розповів в інтерв'ю E! News.
Маколей Калкін про сина
Син Калкіна Дакота Сонг, якого він виховує із нареченою Брендою Сонг, не лише вже переглянув улюблений фільм свого батька "Сам удома" 90-х років, але й вважає, що він насправді є його головним героєм стрічки — Кевіном МакКалістером.
"Він думає, що він Кевін", — зізнався актор.
Актор додав, що Дакота буквально вірить, що саме він, як і Маккалістер у фільмі, спускався по сходах на санчатах, має світле волосся і сам боровся з грабіжниками.
Нагадаємо, раніше актор з'явився на червоній доріжці з дружиною. А також Калкін позував перед камерами зі своєю кіношною мамою — акторкою Кетрін О'Гарою.
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