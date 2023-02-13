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Звезда сериала "Друзья" призналась, где бы провела медовый месяц с героем Мэттью Перри

13 февраля 2023 22:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Где бы провела медовый месяц с героем Мэттью Перри актриса сериала Друзья Мэгги Уилер
Голливудские актеры Мэгги Уилер и Мэттью Перри в сериале "Друзья"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вот уже почти 30 лет сериал "Друзья" — одно из самых популярных телевизионных шоу планеты. Участие в нем принимали не только основные звезды, но и другие актеры. Среди них Мэгги Уилер, сыгравшая возлюбленную Чендлера, в которого преобразился на экране Мэттью Перри.

Актриса поразмышляла о том, что могло бы быть, если бы медовый месяц их героев произошел в сериале, сообщает издание People.

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Подробности

61-летняя актриса предусмотрела, что ее героиня и Чендлер избрали бы тропический побег после свадьбы, если бы они поженились в хитовом комедийном сериале NBC.

"Я скажу Нассау. Не округ Нассау, а остров Нассау (Багамы. Ред.) любое место с бассейном и пина-коладой", — сказала Вилер.

Она добавила о пресловутой высокой требовательности своей героини Дженис.

"Думаю, что ей понадобится помощь с ее тяжелыми сумками, чтобы она не сломала ноготь. Все, что ей может понадобиться, она все это принесет", — подытожила Вилер.

Еще в ноябре 2021 года актриса снялась в эпизодической роли в видео TikTok о том, что именно ее героиня должна стать любимой Чендлера, а не Моника Геллер, которую сыграла Кортни Кокс.

Напомним, ранее мы писали, что Мэттью Перри признался, почему не любит смотреть сериал "Друзья". Также мы писали, что Перри впервые рассказал о двухнедельной коме.

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