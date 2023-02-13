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Зірка серіалу "Друзі" зізналась, де б провела медовий місяць з героєм Меттью Перрі

13 лютого 2023 22:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Де б провела медовий місяць з героєм Меттью Перрі акторка серіалу Друзі Меггі Вілер
Голлівудські актори Меггі Вілер, та Меттью Перрі у серіалі "Друзі"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ось вже майже 30 років серіал "Друзі" — одне з найпопулярніших телевізійних шоу планети. Участь в ньому брали не тільки основні зірки, але й інші актори. Серед них Меггі Вілер, яка зіграла кохану Чендлера, в якого перевтілився на екрані Меттью Перрі.

Акторка порозмірковувала про те, що могло б бути, якби медовий місяць їхніх героїв таки стався у серіалі, повідомляє видання People.

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Деталі 

61-річна актриса передбачила, що її героїня та Чендлер обрали б тропічну втечу після весілля, якби вони одружилися в хітовому комедійному серіалі NBC.

"Я скажу Нассау. Не округ Нассау, а острів Нассау (Багами. — Ред.) — будь-яке місце з басейном і піна-коладою", — сказала Вілер.

Вона додала про горезвісну високу вимогливість своєї героїні Дженіс.

 "Думаю, що їй знадобиться допомога з її важкими сумками, щоб вона не зламала ніготь. Все, що їй може знадобитися, вона все це принесе", — підсумувала Вілер.

Ще в листопаді 2021 року акторка знялася в епізодичній ролі у відео TikTok про те, що саме її героїня мала стати коханою Чендлера, а не Моніка Геллер, яку зіграла Кортні Кокс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меттью Перрі зізнався, чому не любить дивитися серіал "Друзі". Також ми писали, що Перрі вперше розповів про двотижневу кому.

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