Звезда сериала "Крепостная" во второй раз стала мамой
В четверг, 12 декабря, украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка во второй раз стала мамой.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Анна Сагайдачная родила малыша
Артистка поделилась трогательным кадром. Звезда позирует перед камерой с огромным красивым букетом, а напротив нее на подоконнике сидит старший сын Тимур.
Парень рассматривает на руках мамы малыша. Сагайдачная скрывает пол и лицо ребенка.
"Первая встреча. Всем безгранично благодарна за поздравления", — написала актриса.
Напомним, певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о беременности. А супруга Остапчука впервые стала мамой.
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