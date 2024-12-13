Анна Сагайдачная родила малыша

Украинская актриса Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya/

В четверг, 12 декабря, украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка во второй раз стала мамой.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Артистка поделилась трогательным кадром. Звезда позирует перед камерой с огромным красивым букетом, а напротив нее на подоконнике сидит старший сын Тимур.

Парень рассматривает на руках мамы малыша. Сагайдачная скрывает пол и лицо ребенка.

"Первая встреча. Всем безгранично благодарна за поздравления", — написала актриса.

Напомним, певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о беременности. А супруга Остапчука впервые стала мамой.