Українська співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва різко відповіла на чутки про її вагітність. Зірка показала струнку фігуру без округлого животика в спокусливому образі.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Даша Астаф'єва про свою вагітність

Зірка поділилася спокусливими кадрами, на яких позувала перед камерою в стильному чорному жакеті та колготках. Артистка доповнила свій образ колготками, підборами в тон та яскравим макіяжем. Астаф'єва підкреслила очі блакитними тінями та додала рум'янцю та скульптору на вилиці.

Виконавиця дала зрозуміти шанувальникам, що нещодавні фото, які начебто показують її округлий животик, ніщо інше, як просто не вдалий ракурс.

"В черговий раз, без мене мене одружили. Сподіваюсь, роди пройшли легко і красіво, як люблять розумники, яким н*хуй робити вже скільки років поспіль", — звернулась зірка до хейтерів.

Даша Астаф'єва похизувалася формами. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва показалась у новому образі. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва показала звабливу фігуру. Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше співачка зачарувала спільними кадрами із мамою. А також виконавиця показала, як тримає себе у формі.