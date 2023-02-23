Актер студии Квартал 95 Юрий Великий высмеял пенсионеров из отрядов путина

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в новой пародии

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает снимать пародии на известных поклонников кровавой войны в Украине. В новом видео звезда высмеял так называемые "отряды путина" — компанию российских пенсионеров, которые с плохой актерской игрой критикуют украинские власти и партнеров нашей страны.

Пародия доступна на YouTube канале Юрия Великого.

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Краснодарские пенсионеры выразили свое возмущение президенту США Джо Байдену, недавно посетившего Киев. Юрий Великий креативно подошел к созданию нового видео — в кадре появились сразу четыре представителя "отрядов путина" в разных образах.

"Мы долго терпели, Байден! Когда ты выкрутил все лампочки в нашем подъезде, мы молчали. Когда ты наделал огромную лужу у нас в лифте, мы терпели. Потому что сами так поступали неоднократно, когда не терпели. Даже когда ты, Джозеф, разобрал наш дворовой туалет себе на дрова, мы и это проглотили... Но когда ты приехал в Киев, Байден, это уже окончательно переполнило чашу нашего терпения! Как ты мог так поступить? Мы не для того не захватили Киев за три дня, чтобы ты сейчас туда приезжал. У нас не для того ракеты заканчиваются, чтобы ты мог безопасно разгуливать по Киеву со своим Зеленским другом", — сетуют президенту США пародийные пенсионеры.

Отметим, что "отряды путина" финансирует российский бизнесмен Марат Динаев из города Краснодар. Он ловит хайп благодаря видео пенсионеров, которые получают за свою пропаганду пищевые наборы.

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Великий в своей пародии высмеял конфликт между финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-ватажком боевиков Игорем Гиркиным.