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Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

23 лютого 2023 13:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор студії Квартал 95 Юрій Великий висміяв пенсіонерів з загонів путіна
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий у новій пародії
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує знімати пародії на відомих прихильників кривавої війни в Україні. У новому відео зірка висміяв так звані "загони путіна" — компанію російських пенсіонерів, які з поганою акторською грою критикують українську владу та партнерів нашої країни.

Пародія доступна на YouTube каналі Юрія Великого.

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Деталі 

Краснодарські пенсіонери висловили своє обурення президенту США Джо Байдену, який нещодавно відвідав Києва. Юрій Великий креативно підійшов до створення нового відео — в кадрі з’явились одразу чотири представники "загонів путіна" в різних образах. 

"Ми довго терпіли, Байден! Коли ти викрутив усі лампочки в нашому під'їзді, ми мовчали. Коли ти надзюрив величезну калюжу у нас у ліфті, ми терпіли. Тому що самі так робили неодноразово, коли не терпіли. Навіть коли ти, Джозефе, розібрав наш двірський туалет собі на дрова, ми і це проковтнули... Але коли ти приїхав до Києва, Байден, це вже остаточно переповнило чашу нашого терпіння! Як ти міг так вчинити? Ми не для того не захопили Київ за три дні, щоби ти зараз туди приїжджав. У нас не для того ракети закінчуються, щоб ти міг безпечно розгулювати Києвом зі своїм Зеленським другом", — нарікають президенту США пародійні пенсіонери. 

Відзначимо, що "загони путіна" фінансує російський бізнесмен Марат Дінаєв з міста Краснодар. Він ловить хайп завдяки відео пенсіонерів, які за свою пропаганду отримують харчові набори. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юрій Великий у своїй пародії висміяв конфлікт між фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним і ексватажком бойовиків Ігорем Гіркіним.

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