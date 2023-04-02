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Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко родила первенца: счастливая мама показала фото

2 апреля 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Актриса Кейли Куоко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница", стала мамой впервые. Она родила дочь 30 марта, а затем  раскрыла ее имя — Матильда Кармин Ричи Пелфри.

Об этом Кейли Куоко написала в Instagram.

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Кейли Куоко родила первенца

В своем сообщении Кейли выразила огромную благодарность врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые помогли ей и ее мужу в последние несколько дней. Она также заявила, что они очень счастливы и влюблены в свою дочь.

Муж Кейли, Том Пелфри, также поделился своими чувствами в отношении рождения дочери. Он выразил свою благодарность за это чудо и за силу и храбрость своей жены, назвав ее лучшим другом.

Рождение ребенка является одним из самых важных событий в жизни каждого человека, и Кейли и Том выразили свою благодарность за поддержку и помощь, которые они получили от своих близких. Они также поделились своим счастьем и любовью к своей дочери, Матильде, и выразили надежду на то, что она будет счастлива и здорова в своей жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

Напомним, ранее мы рассказывали, что финалистка Национального отбора на "Евровидение" певица Marietta, которая недавно объявившая о своей беременности, рассекретила пол ребенка.

 

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