Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко народила первістка: щаслива мама показала фото

Актриса Кейлі Куоко

Акторка Кейлі Куоко, відома за ролями в серіалах "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця", стала мамою вперше. Вона народила доньку 30 березня, а потім розкрила її ім'я — Матильда Кармін Річі Пелфрі.

Про це Кейлі Куоко написала в Instagram.

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У своєму повідомленні Кейлі висловила величезну подяку лікарям, медсестрам, сім'ї та друзям, які допомогли їй та її чоловікові в останні кілька днів. Вона також заявила, що вони дуже щасливі та закохані у свою дочку.

Чоловік Кейлі, Том Пелфрі, також поділився своїми почуттями щодо народження дочки. Він висловив свою подяку за це диво і за силу і хоробрість своєї дружини, назвавши її найкращим другом.

Народження дитини є однією з найважливіших подій у житті кожної людини, і Кейлі та Том висловили свою подяку за підтримку та допомогу, які вони отримали від своїх близьких. Вони також поділилися своїм щастям і любов'ю до своєї дочки Матильди й висловили надію на те, що вона буде щасливою і здоровою у своєму житті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фіналістка Національного відбору на "Євробачення" співачка Marietta, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розсекретила стать дитини.