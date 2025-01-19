Звезда "Отчаянных домохозяек" осудила Байдена за Израиль — почему

Американская актриса Марсия Энн Кросс. Фото: скриншот из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Американская актриса Марсия Энн Кросс, известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", отреагировала на признание президента США Джо Байдена. Она шокирована ситуацией в секторе Газа.

Об этом она написала всоцсетях.

Читайте также:

Звезда "Отчаянных домохозяек" осудила Байдена за Израиль

Актриса, сыгравшая Бри Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки", прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена. Марсия Энн Кросс возмущена тем, что сказал глава страны в интервью для канала MSNBC ведущему подкаста Last Word Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете Белого дома.

Звезда известна своими пропалестинскими взглядами и поэтому очень шокирована, что Байден не остановил Израиль.

"Я не могу дышать. Я только что слушала, как Байден признал, что Нетаньяху сказал, что собирается устроить ковровую бомбардировку Газы. И Байден позволил ему, а затем заставил эту коррумпированную администрацию врать об этом каждый день. Блинкен и Байден должны сгнить в тюрьме. Ложь, рассказанная и распространенная злыми людьми. Обе стороны должны это увидеть, поскольку наши политики не заинтересованы в правде и уж точно не в мире", — написала актриса.

Пост актрисы. Фото: instagram/reallymarcia

Напомним, президент США Джо Байден рассказал детали своего разговора с главой России Владимиром Путиным. Также мы писали, что штаты не обещали Украине победу.