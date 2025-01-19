Звезда "Отчаянных домохозяек" осудила Байдена за Израиль — почему

Звезда "Отчаянных домохозяек" вызверилась на Байдена
Американская актриса Марсия Энн Кросс, известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", отреагировала на признание президента США Джо Байдена. Она шокирована ситуацией в секторе Газа.
Об этом она написала всоцсетях.
Звезда "Отчаянных домохозяек" осудила Байдена за Израиль
Актриса, сыгравшая Бри Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки", прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена. Марсия Энн Кросс возмущена тем, что сказал глава страны в интервью для канала MSNBC ведущему подкаста Last Word Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете Белого дома.
Звезда известна своими пропалестинскими взглядами и поэтому очень шокирована, что Байден не остановил Израиль.
"Я не могу дышать. Я только что слушала, как Байден признал, что Нетаньяху сказал, что собирается устроить ковровую бомбардировку Газы. И Байден позволил ему, а затем заставил эту коррумпированную администрацию врать об этом каждый день. Блинкен и Байден должны сгнить в тюрьме. Ложь, рассказанная и распространенная злыми людьми. Обе стороны должны это увидеть, поскольку наши политики не заинтересованы в правде и уж точно не в мире", — написала актриса.
Напомним, президент США Джо Байден рассказал детали своего разговора с главой России Владимиром Путиным. Также мы писали, что штаты не обещали Украине победу.
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