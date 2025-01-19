Зірка "Відчайдушних домогосподарок" засудила Байдена за Ізраїль — чому

Американська акторка Марсія Енн Кросс. Фото: скриншот із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Американська акторка Марсія Енн Кросс, відома своєю роллю в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", відреагувала на зізнання президента США Джо Байдена. Вона шокована щодо ситуації в секторі Газа.

Про це вона написала в соцмережах.

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Акторка, яка зіграла Брі Ван де Камп у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", прокоментувала заяву американського президента Джо Байдена. Марсія Енн Кросс обурена тим, що сказав очільник країни в інтерв'ю для каналу MSNBC ведучому подкасту Last Word Лоуренсу О'Доннеллу в Овальному кабінеті Білого дому.

Зірка відома своїми пропалестинськими поглядами і тому дуже шокована, що Байден не зупинив Ізраїль.

"Я не можу дихати. Я щойно слухала, як Байден визнав, що Нетаньяху сказав, що збирається влаштувати килимове бомбардування Гази. І Байден дозволив йому, а потім змусив цю корумповану адміністрацію брехати про це щодня. Блінкен і Байден мають згнити у в'язниці. Брехня, розказана і поширена злими людьми. Обидві сторони повинні це побачити, оскільки наші політики не зацікавлені в правді і вже точно не в мирі", — написала актриса.

Допис акторки. Фото: instagram/reallymarcia

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів деталі своєї розмови з очільником Росії Володимиром Путіним. Також ми писали, що штати не обіцяли Україні перемогу.