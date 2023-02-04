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Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

4 февраля 2023 18:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одна из любимых пар у фанатов сериала "Игра престолов" от HBO, британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли вскоре во второй раз станут родителями.

Об этом исполнитель роли Джона Сноу рассказал на шоу телеведущего Джимми Феллона.

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36-летний актер обсуждал своего маленького сына, имя которого еще не разглашается, когда подтвердил новость о второй беременности жены.

"Он вот-вот получит шок в своей жизни, когда узнает, что у него вскоре появится брат или сестра", — признался Харингтон.

По словам актера, он и Лесли пытаются подготовить сына, но он слишком маленький и мало что понимает. Когда Роуз указывает на свой округлый живот и говорит: "Мамин ребенок", мальчик просто копирует его поведение. Харингтон не скрывает, что он тоже боится появления еще одного члена семьи.

"Когда это первый ребенок, ты витаешь в облаках, мысленно танцуешь на полях среди маргариток все девять месяцев. По крайней мере, у мужчин так. Теперь осознание реальности пришло очень быстро, и я почти сразу начал думать о практических вещах", — подытожил Кит.

Кит и Роуз поженились в 2018 году после шести лет отношений. Свадьба состоялась в замке предков Лесли в Шотландии. На торжественной церемонии присутствовали коллеги по сериалу Софи Тернер, Эмилия Кларк Питер Динклейдж и Мэйси Уильямс. В начале 2021 года у них родился первенец, которого они тщательно скрывают от общества.

Напомним, ранее мы писали, что Кит Харингтон рассказал, чего ожидать от сиквела "Игры престолов". В то же время Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов " под названием "Дом дракона".

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