Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину

Зірки "Ігри престолів" Кіт Герінґтон та Роуз Леслі

Одна з улюблених пар у фанатів серіалу "Гра престолів" від HBO, британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі незабаром вдруге стануть батьками.

Про це виконавець ролі Джона Сноу розповів на шоу телеведучого Джиммі Феллона.

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36-річний актор обговорював свого маленького сина, ім'я якого ще не розголошується, коли підтвердив новину про другу вагітність дружини.

"Він ось-ось отримає шок у своєму житті, коли дізнається, що в нього незабаром з'явиться брат чи сестра", — зізнався Герінґтон.

За словами актора, він і Леслі намагаються підготувати сина, але він ще надто маленький і мало що розуміє. Коли Роуз вказує на свій округлий живіт і каже: "Мамина дитина", хлопчик просто копіює її поведінку. Герінґтон не приховує, що він теж боїться появи ще одного члена сім'ї.

"Коли це перша дитина, ти витаєш у хмарах, подумки танцюєш на полях серед маргариток усі дев'ять місяців. Принаймні у чоловіків так. Тепер усвідомлення реальності прийшло дуже швидко, і я майже відразу почав думати про практичні речі", — підсумував Кіт.

Кіт і Роуз одружилися у 2018-му після шести років стосунків. Весілля відбулося в замку предків Леслі в Шотландії. На урочистій церемонії були присутні колеги по серіалу Софі Тернер, Емілія Кларк Пітер Дінклейдж та Мейсі Вільямс. На початку 2021 року в них народився первенець, якого вони ретельно приховують від суспільства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кіт Герінґтон розповів, чого очікувати від сиквелу "Гри престолів". Водночас Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів" під назвою "Дім дракона".