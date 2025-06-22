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Звезды высказались об общении на русском языке

22 июня 2025 13:52
Карина Приходько - Редактор
Выступления певцов на русском — артисты высказались о языковом вопросе
Украинская певица Злата Огневич. Фото: instagram/zlata.ognevich
Карина Приходько - Редактор

После языкового скандала с украинским певцом Андреем Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, другие артисты высказались о роли языка в общении. Почти все украинские певцы и певицы говорят на украинском не только на публике, но и дома.

Об этом рассказали Злата Огневич и Alekseev в комментарии Новини.LIVE.

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Злата Огневич рассказала, что лично она полностью перешла на украинский язык в начале полномасштабного вторжения России. Она считает, если нация потеряет свой язык, то потеряет и себя.

"Как мы можем узнать украинцев? По языку, по культуре или песне. Но в то же время я считаю, что это должен быть сознательный выбор каждого человека, а не принудительный. Признак демократической страны — когда люди сами сознательно делают свой выбор. А как публичный человек, как артистка, с удовольствием буду подавать другим пример", — подчеркнула певица.

В то же время Alekseev сказал, что не слушает свои песни после того, как они выходят. Поэтому, если он раньше пел на русском, то сейчас эти песни просто не включает.

"Я вам скажу честно, после того, как мои песни выходят, я их больше не слушаю, только на концертах. А на концертах я сейчас исполняю только украиноязычную музыку", — поделился артист.

Напомним, несколько дней назад Верка Сердючка нарушила языковой закон. Она на сцене исполняла русскоязычные песни. На это отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка.

Также мы писали, что телеведущая Катя Осадчая призвала русскоязычных родителей переходить на украинский язык, чтобы в будущем россияне не шли "спасать" их русскоязычных детей.

русский язык Злата Огневич украинский язык языковой скандал Alekseev
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