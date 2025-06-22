Виступи співаків російською — артисти висловились про мовне питання

Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram/zlata.ognevich

Після мовного скандалу з українським співаком Андрієм Данилком, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, інші артисти висловились про роль мови у спілкуванні. Майже усі українські співаки та співачки говорять українською не лише на публіці, а й вдома.

Про це розповіли Злата Огнєвіч та Alekseev у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як українські артисти ставляться до російської мови

Злата Огнєвіч розповіла, що особисто вона повністю перейшла на українську мову на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона вважає, якщо нація втратить свою мову, то втратить і себе.

"Як ми можемо пізнати українців? За мовою, за культурою чи піснею. Але водночас я вважаю, що це має бути свідомий вибір кожної людини, а не примусовий. Ознака демократичної країни — коли люди самі свідомо роблять свій вибір. А як публічна людина, як артистка, із задоволенням буду давати іншим приклад", — наголосила співачка.

Водночас Alekseev сказав, що не слухає своїх пісень після того, як вони виходять. Тому, якщо він раніше співав російською, то зараз ці пісні просто не вмикає.

"Я вам скажу чесно, після того, як мої пісні виходять, я їх більше не слухаю, лише на концертах. А на концертах я зараз виконую лише україномовну музику", — поділився артист.

Нагадаємо, кілька днів тому Вєрка Сердючка порушила мовний закон. Вона на сцені виконувала російськомовні пісні. На це відреагував Уповноважений із захисту державної мови.

Також ми писали, що телеведуча Катя Осадча закликала російськомовних батьків переходити на українську мову, аби в майбутньому росіяни не йшли "рятувати" їхніх російськомовних дітей.