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Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

8 марта 2023 20:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Эти знаменитости видели НЛО и верят в пришельцев
Американская певица Кэти Перри
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Еще с давних времен люди задают себе вопрос: одни ли мы во Вселенной? Или где-то далеко-далеко существуют другие цивилизации, контакт с которыми пока не установлен. Эти мысли часто приходят в голову и некоторым знаменитостям. Кто-то из звезд верит в существование инопланетян. Остальные утверждают, что даже с ними встречались.

Новини.LIVE расскажет именно о таких историях.

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Американская певица Кэти Перри не только посвящает песни инопланетным существам, но и превращается в них в съемках музыкальных клипов. Образы придумывают не стилисты и дизайнеры, а сама звезда. Кэти уверена — именно так пришельцы и выглядят на самом деле.

Певица — преданная поклонница астрологии и уфологии. Но, к сожалению, внеземных жителей Перри пока не встретила.

Кэти Перри на съемках клипа ET

Ее коллега, певица Ариана Гранде еще на заре музыкальной карьеры заявила: она одержима инопланетянами. Глядя на звездное небо, артистка воображает, как выглядят внеземные жители. Как-то в интервью Ариана сказала, что человечество ведет себя крайне глупо, полагаясь на свою моногамность во Вселенной.

Американский певец Зейн Малик ушел из популярного бойз-бэнда One Direction не просто так. Знаменитость решил покинуть группу после беседы с инопланетянином. Правда, встретил его Зейн во сне. Атмосфера была так реалистична, что Малик не сомневается — это было наяву.

К совету внеземного жителя певец прислушался. Зейн заявил продюсерам, что уходит из коллектива. Правда, те не особо поверили молодому певцу. И признали историю с инопланетянином неудачным оправданием карьерных амбиций. Кстати, в пришельцев верит и бывшая любимая артиста, супермодель Джиджи Хадид.

Латвийская певица Лайма Вайкуле уверена: в крайних случаях инопланетяне помогают людям, когда нужна помощь. Сама звезда лично с пришельцами разговоров не вела. Но однажды во время выступления в Юрмале, Лайма увидела в небе странный объект, излучающий ослепительный свет. На мгновение певица подумала, что ей это показалось. Да и по сообщениям военных в тот день учений не было. Но впоследствии и зрители, и музыканты подтвердили — они тоже стали свидетелями появления НЛО.

Лидером по количеству внеземных контактов среди мировых знаменитостей является британский певец Робби Уильямс. По словам звезды, ему удалось встретиться с инопланетянами аж трижды.

Впервые, в далеком детстве. Второй раз — в звукозаписывающей студии. В то время, как утверждает Робби, он не увидел тарелку, а именно представителя внеземной цивилизации. Правда, о чем говорили, и, как он выглядел, Уильямс не рассказывал.

В третий раз певец установил контакты с инопланетянами во дворе элитного особняка в Беверли-Хиллз.

"Летающая тарелка повисла прямо над головой. Если бы я имел в руках теннисный мяч, я мог бы добросить его. И да, я был совершенно трезв", — рассказал в одном из интервью Робби.

Иногда встречи с инопланетянами не на шутку пугают знаменитостей. Как, например, уже умершего британского музыканта Джона Леннона. После очередной ссоры с Йоко Оно, основатель группы The Beatles уединился в пентхаусе. Выйдя на балкон, артист увидел пролетавшую над улицами Нью-Йорка тарелку. Переживая за жизнь, Джон вызвал полицию. Но к приезду представителей правоохранительных органов неизвестного летающего объекта уже не стало.

В этот день это НЛО видели тысячи жителей мегаполиса. Но откуда оно прилетело, и куда отправилось дальше — неизвестно до сих пор. Как и ответ на вопрос, который тысячелетиями не дает покоя человечеству.

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, которых ненавидят работники ресторанов. Также мы рассказывали, какими видят героев популярной франшизы "Властелин колец" поклонники, если бы роли достались собакам.

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