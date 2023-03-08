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Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

8 березня 2023 20:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ці знаменитості бачили НЛО та вірять в прибульців
Американська співачка Кеті Перрі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ще з давніх-давен люди ставлять собі питання: чи одні ми у Всесвіті? Або десь далеко-далеко існують інші цивілізації, контакт з якими поки що не встановлений. Ці думки часто спадають на думку і деяким знаменитостям. Хтось з зірок вірить в існування інопланетян. Інші стверджують, що навіть із ними зустрічалися.

Новини.LIVE розкаже саме про такі історії. 

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Американська співачка Кеті Перрі не лише присвячує пісні інопланетним істотам, а й перетворюється в них на зйомках музичних кліпів. Образи вигадують не стилісти та дизайнери, а сама зірка. Кеті впевнена — саме так прибульці й виглядають насправді. 

Співачка — віддана шанувальниця астрології та уфології. Але, на жаль, позаземних жителів Перрі поки що не зустріла. 

Кеті Перрі на зйомках кліпу ET

Її колежанка, співачка Аріана Гранде ще на зорі музичної кар'єри заявила: вона одержима інопланетянами. Дивлячись на зоряне небо, артистка уявляє, як виглядають позаземні жителі. Якось в інтерв'ю Аріана сказала, що людство поводитися вкрай по-дурному, покладаючись на свою моногамність у Всесвіті. 

Американський співак Зейн Малік пішов із популярного бойз-бенду One Direction не просто так. Знаменитість вирішив залишити групу після розмови з інопланетянином. Щоправда, зустрів його Зейн уві сні. Атмосфера була така реалістична, що Малік не сумнівається — це було наяву. 

До поради позаземного мешканця співак прислухався. Зейн заявив продюсерам, що йде з колективу. Щоправда, ті не особливо повірили молодому співаку. І визнали історію з інопланетянином невдалим виправданням кар'єрних амбіцій. До речі, у прибульців вірить і колишня кохана артиста, супермодель Джіджі Хадід.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле впевнена: у крайніх випадках інопланетяни допомагають людям, коли потрібна допомога. Сама зірка особисто із прибульцями розмов не вела. Але якось під час виступу в Юрмалі, Лайма побачила в небі дивний об'єкт, який випромінював сліпуче світло. На мить співачка подумала, що їй це здалося. Та й за повідомленнями військових того дня навчань не було. Але згодом і глядачі, і музиканти підтвердили — вони також стали свідками появи НЛО.

Лідером за кількістю позаземних контактів серед світових  знаменитостей є британський співак Роббі Вільямс. За словами зірки, йому пощастило зустрітися з інопланетянами аж тричі.

Вперше у далекому дитинстві. Вдруге — у звукозаписній студії. Тоді, як стверджує Роббі, він не побачив тарілку, а саме представника позаземної цивілізації. Щоправда, про що говорили, і як він виглядав, Вільямс не розповідав. 

Втретє співак встановив контакти з інопланетянами у дворі елітного особняка в Беверлі-Гіллз.

"Літаюча тарілка зависла прямо над головою. Якби я мав у руках тенісний м'яч, я міг би докинути його. І так, я був абсолютно тверезий", — розповів в одному з інтерв’ю Роббі. 

Іноді зустрічі з інопланетянами не на жарт лякають знаменитостей. Як, наприклад, вже померлого британського музиканта Джона Леннона. Після чергової сварки з Йоко Оно, засновник гурту The Beatles усамітнився у пентхаусі. Вийшовши на балкон, артист побачив тарілку, що пролітала над вулицями Нью-Йорка. Переживаючи за своє життя, Джон викликав поліцію. Але до приїзду представників правоохоронних органів невідомого літаючого об'єкта вже не стало.

Того дня це НЛО бачили тисячі мешканців мегаполіса. Але звідки воно прилетіло, і куди вирушило далі — невідомо й досі. Як і відповідь на питання, яке тисячоліттями не дає спокою людству.

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, яких ненавидять працівники ресторанів. Також ми розповідали, якими бачать героїв популярної франшизи "Володар перснів" шанувальники, якби ролі дістались собакам.

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