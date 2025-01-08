Руслана, Сумская, Монатик и другие знаменитости отреагировали на обстрел Запорожья

Последствия обстрела оккупантами Запорожья. Фото: Reuters

В среду, 8 января, оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела есть погибшие (на момент написания новости известно о 13 человеках) и раненые. Представители украинского шоу-бизнеса отреагировали на очередной террор россиян.

Новини.LIVE расскажет о первых реакциях знаменитостей в соцсетях.

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Руслана (Ruslana)

Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 на английском языке обратилась к своим поклонникам за рубежом.

"С каждой такой атакой остается все меньше слов... А жгучая боль, которая разрывает изнутри, только крепнет. Мир, что с тобой происходит?" — написала Руслана.

Руслана об атаке россиян на Запорожье, 08.01.2025 год. Скриншот: Instagram/ruslana.lyzhychko

Alyona Alyona

Бронзовый призер Евровидения-2024 (совместно с Jerry Heil) также призвала мир остановить РФ. Рэпер показала последствия обстрела.

"Российский террор не останавливается, сегодня враг атаковал КАБами Запорожье. В результате этого погибли 13 человек и 30 получили ранения. Мир должен это видеть и делать все возможное, чтобы остановить Россию! Светлая память погибшим", — написала Alyona Alyona.

Денис Христов

Волонтер, который занимается, в частности, эвакуацией мирного населения из фронтовой зоны, провел детство и юношество в Запорожье. В день обстрела города бывший телеведущий и шоумен эвакуировал людей в Донецкой области.

"Россия — страна-террорист. Это факт, это аксиома. Страна, которая обязательно получит ответ за все свои преступления. В принципе, она и так уже наказана, став изгоем во всем мире. Желаю, чтобы Северная Корея навсегда была вашим другом, недруги", — отметил Денис Христов.

Денис Христов отреагировал на атаку россиян на Запорожье. Скриншот: Instagram/denys_khrystov

Дмитрий Монатик (MONATIK)

Дмитрий Монатик об обстреле Запорожья. Скриншот: Instagram/monatik_official

Анатолий Анатолич

Реакция телеведущего Анатолия Анатолича. Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

Ольга Сумская

С 1973 по 1982 годы актриса училась в запорожской школе №1. Она хорошо знает этот город, куда сейчас приезжает с гастролями.

"Мое родное Запорожье! Обстрел центра города. Много погибших и раненых. Ужас! Нелюди! Страшная боль… Глубокие соболезнования", — написала Сумская.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия. Также мы рассказывали, что ВСУ ударили по командному пункту россиян в Донецкой области.