Руслана, Сумская, Монатик и другие знаменитости отреагировали на обстрел Запорожья

Знаменитости отреагировали на смертельный обстрел Запорожья
В среду, 8 января, оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела есть погибшие (на момент написания новости известно о 13 человеках) и раненые. Представители украинского шоу-бизнеса отреагировали на очередной террор россиян.
Новини.LIVE расскажет о первых реакциях знаменитостей в соцсетях.
Руслана (Ruslana)
Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 на английском языке обратилась к своим поклонникам за рубежом.
"С каждой такой атакой остается все меньше слов... А жгучая боль, которая разрывает изнутри, только крепнет. Мир, что с тобой происходит?" — написала Руслана.
Alyona Alyona
Бронзовый призер Евровидения-2024 (совместно с Jerry Heil) также призвала мир остановить РФ. Рэпер показала последствия обстрела.
"Российский террор не останавливается, сегодня враг атаковал КАБами Запорожье. В результате этого погибли 13 человек и 30 получили ранения. Мир должен это видеть и делать все возможное, чтобы остановить Россию! Светлая память погибшим", — написала Alyona Alyona.
Денис Христов
Волонтер, который занимается, в частности, эвакуацией мирного населения из фронтовой зоны, провел детство и юношество в Запорожье. В день обстрела города бывший телеведущий и шоумен эвакуировал людей в Донецкой области.
"Россия — страна-террорист. Это факт, это аксиома. Страна, которая обязательно получит ответ за все свои преступления. В принципе, она и так уже наказана, став изгоем во всем мире. Желаю, чтобы Северная Корея навсегда была вашим другом, недруги", — отметил Денис Христов.
Дмитрий Монатик (MONATIK)
Анатолий Анатолич
Ольга Сумская
С 1973 по 1982 годы актриса училась в запорожской школе №1. Она хорошо знает этот город, куда сейчас приезжает с гастролями.
"Мое родное Запорожье! Обстрел центра города. Много погибших и раненых. Ужас! Нелюди! Страшная боль… Глубокие соболезнования", — написала Сумская.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия. Также мы рассказывали, что ВСУ ударили по командному пункту россиян в Донецкой области.
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