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Знаменитості відреагували на смертельний обстріл Запоріжжя

8 січня 2025 20:26
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Руслана, Сумська, Монатік та інші знаменитості відреагували на обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілу окупантами Запоріжжя. Фото: Reuters
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

У середу, 8 січня, окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є загиблі (на момент написання новини відомо про 13 осіб) та поранені. Представники українського шоубізнесу відреагували на черговий терор росіян.

Новини.LIVE розкаже про перші реакції знаменитостей в соцмережах. 

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Руслана (Ruslana)

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004 англійською мовою звернулась до своїх шанувальників за кордоном. 

"З кожною такою атакою залишається все менше слів... А пекучий біль, який розриває зсередини, тільки міцнішає. Світе, що з тобою відбувається?" — написала Руслана. 

Руслана про атаку росіян на Запоріжжя
Руслана про атаку росіян на Запоріжжя, 08.01.2025 рік. Скриншот: Instagram/ruslana.lyzhychko

Alyona Alyona 

Бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з Jerry Heil) також закликала світ зупинити РФ. Реперка показала наслідки обстрілу.

"Російський терор не зупиняється, сьогодні ворог атакував КАБами Запоріжжя. Внаслідок цього загинуло 13 людей та 30 отримали поранення. Світ повинен це бачити та робити все можливе, аби зупинити Росію! Світла памʼять загиблим", — написала Alyona Alyona.

Денис Христов

Волонтер, який займається, зокрема, евакуацією мирного населення з фронтової зони, провів дитинство та юнацтво в Запоріжжі. В день обстрілу міста колишній телеведучий та шоумен евакуйовував людей на Донеччині. 

"Росія — країна-терорист. Це факт, це аксіома. Країна, яка обовʼязково отримає відповідь за всі свої злочини. В принципі, вона і так вже покарана, ставши ізгоєм в усьому світі. Бажаю, щоб Північна Корея назавжди була вашим другом, недруги", — зазначив Денис Христов.

Денис Христов про Запоріжжя
Денис Христов відреагував на атаку росіян на Запоріжжя. Скриншот: Instagram/denys_khrystov

Дмитро Монатік (MONATIK)

Монатік про Запоріжжя
Дмитро Монатік про обстріл Запоріжжя. Скриншот: Instagram/monatik_official

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч Запоріжжя обстріл
Реакція телеведучого Анатолія Анатоліча. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

Ольга Сумська

З 1973 по 1982 роки акторка навчалась у запорізькій школі №1. Вона добре знає це місто, куди зараз приїжджає з гастролями.

"Моє рідне Запоріжжя! Обстріл центру міста. Багато загиблих і поранених. Жах! Нелюди! Страшний біль… Глибокі співчуття", — написала Сумська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя та показав наслідки. Також ми розповідали, що ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Донеччині.

терористи соцмережі Запоріжжя обстріли українські зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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