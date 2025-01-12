Дмитрий Ступка прокомментировал приговор скандального фотографа Александра Ктиторчука

Знал лично — Ступка отреагировал на приговор Ктиторчука
Известный украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал судебный приговор звездного фотографа Александра Ктиторчука, который развращал несовершеннолетних девушек. Он знал его лично.
Собычай прокомментировал в Instagram.
Дмитрий Ступка отреагировал на осуждение фотографа Ктиторчука
Украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал задержание фотографа Александра Ктиторчука. Он неоднократно совершал надругательство над малолетними и несовершеннолетними девушками во время съемки.
"Это правда! Лично знаю этого подонка... Пес*ночный ворюга еще тот. Теперь он и его срака на тюрьме это почувствует..." — написал актер.
Напомним детали дела скандального фотографа Александра Ктиторчука. Также на его приговор отреагировала Маша Ефросинина и рассказала еще больше страшных историй.
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