Дмитрий Ступка прокомментировал приговор скандального фотографа Александра Ктиторчука

Украинский актер Дмитрий Ступка. Фото: instagram.com/stupka777

Известный украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал судебный приговор звездного фотографа Александра Ктиторчука, который развращал несовершеннолетних девушек. Он знал его лично.

Собычай прокомментировал в Instagram.

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Украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал задержание фотографа Александра Ктиторчука. Он неоднократно совершал надругательство над малолетними и несовершеннолетними девушками во время съемки.

"Это правда! Лично знаю этого подонка... Пес*ночный ворюга еще тот. Теперь он и его срака на тюрьме это почувствует..." — написал актер.

Сториз Дмитрия Ступки. Фото: instagram.com/stupka777

Напомним детали дела скандального фотографа Александра Ктиторчука. Также на его приговор отреагировала Маша Ефросинина и рассказала еще больше страшных историй.