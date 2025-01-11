Маша Єфросиніна відреагувала на ув'язнення фотографа Олександра Ктиторчука

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на ув'язнення скандального зіркового фотографа Олександра Ктиторчука. Знаменитість закликала жертв домагань не мовчати про злочини своїх кривдників.

Своєю думкою ведуча поділилася в Instagram.

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Телеведуча протягом тривалого часу намагається привернути увагу до проблем українського суспільства та прогалин у судовій системі, яка мусить карати кривдників.

Не оминула Єфросиніна і скандальну справу фотографа Ктиторчука, якого засудили до 12 років ув'язнення за розбещення неповнолітніх.

Єфросиніна відреагувала на ув'язнення Ктиторчука. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Протягом останніх років мені надходило сотні повідомлень про домагання викладачів, фотографів, ректорів, тощо... В усіх випадках я казала і кажу зараз — я вірю лише в дієвість соціального резонансу. Це не означає, що я списую повністю з рахунків поліцію, суди та прокуратуру.

Я мала справу з достатньо відданими своїй справі людьми в цих сферах, але то були реально "щасливі" випадки для жертв. Тотально наша судова система корумпована, слабка та імпотентська без "ручного врегулювання" — тобто без прицільної уваги органів! А забезпечити цю увагу може лише буря резонансу в мережах. На жаль, але принаймні щось...", — висловила ведуча.

Єфросиніна прокоментувала скандал з Ктиторчуком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За словами Єфросиніної, справа Ктиторчука доводить, що попри його зв'язки у шоубізнесі та впливову знайомства, справедливість взяла гору.

"Справа Ктиторчука доводить, що можна добиватися

справедливого покарання, навіть, коли кривдник мав такі зв'язки, фотографуючи все життя зірок, що роками жертви рота не відкривали. Можна добитися справедливості за насильство в нашій країні, я хочу підсвітити цією новиною саме це!", — каже ведуча.

Єфросиніна закликала усіх жінок, які у своєму життя стикалися із домаганнями та сексуальними злочинами, не боятися розповідати про кривдників та звертатися по допомогу.

"Не бійтеся! Пишіть, розповідайте, закликайте! Хтось побачить, підтримає, рознесе, приверне увагу! Наш народ живе у глобальному насильницькому терорі три роки! Не давайте себе кривдити тим, кого реально схопити та відправити за ґрати", — звернулася Маша.

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