Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американский певец Мэрилин Менсон обвиняется в сексуализованном насилии над несовершеннолетней

В прошлом году одиозного американского певца Мэрилина Мэнсона сразу несколько женщин обвинили в сексуальном насилии и жестоком обращении с ними. Впрочем, суд Лос-Анджелеса (Калифорния, США) отклонил иск модели Эшли Морган Смитлайн.

Однако в отношении музыканта Брайана Уорнера, известного под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, снова подали иск в суд, пишет издание Rolling Stone.

Подробности

54-летнюю звезду обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней: развращении и многократных притязаниях, произошедших в 1990-х. Имя пострадавшей не указано.

Женщина заявила, что впервые встретилась с музыкантом в 1995 году: на тот момент ей было 16. По ее словам, Мэрилин Мэнсон позвал ее и еще одну девушку в свой автобус: там он узнал об их возрасте и выяснил, где они учатся. После этого певец принудил ее к сексу, причем еще один участник его группы был свидетелем этого. Возраст согласия на вступление в половую связь в штате Техас, где это произошло, в тот момент составлял 17 лет.

В иске уточняется, что в тот момент женщина "была напугана, унижена и потеряна". После того как Мэнсон совершил насилие над девушкой, он посмеялся над ней и приказал ей убираться из автобуса. Также Мэрилин пригрозил ей, что покончит с ней и со всей ее семьей, если она расскажет кому-нибудь об этом инциденте.

Однако на этом дело не кончилось: музыкант потом не раз звонил и писал девушке, просил у нее откровенные фото. Они тоже несколько раз встречались: во время этих встреч она попала под его влияние и Мэнсон продолжал принуждать ее к сексу.

По словам женщины, Мэнсон получил психологический контроль над ней, поэтому девушка продолжала встречаться с ним и даже сопровождала его на гастролях. Кроме того, он заставлял девушку заниматься сексом не только с ним, но и с другими участниками его группы. Все это привело к тому, что истица в дальнейшем стала злоупотреблять алкоголем и употреблять наркотики.

Женщина отметила, что это обвинение — не просто желание привлечь музыканта к ответственности за свои действия, а "обвинительный акт музыкальной индустрии за поддержку культуры, которая славит сексуальных преступников и защищает их".

Напомним, ранее мы рассказывали, что суд присяжных в Лос-Анджелесе признал 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным еще по одному делу об изнасиловании. Теперь ему грозит до 24 лет тюрьмы.

Также мы писали, что звезду сериала "Уєнздей" от Netflix, канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях.