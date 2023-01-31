Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Снова идет в суд: Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней arrow

Снова идет в суд: Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

31 января 2023 13:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Американский певец Мэрилин Менсон обвиняется в сексуализованном насилии над несовершеннолетней
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом году одиозного американского певца Мэрилина Мэнсона сразу несколько женщин обвинили в сексуальном насилии и жестоком обращении с ними. Впрочем, суд Лос-Анджелеса (Калифорния, США) отклонил иск модели Эшли Морган Смитлайн.

Однако в отношении музыканта Брайана Уорнера, известного под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, снова подали иск в суд, пишет издание Rolling Stone.

Читайте также:

Подробности

54-летнюю звезду обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней: развращении и многократных притязаниях, произошедших в 1990-х. Имя пострадавшей не указано.

Женщина заявила, что впервые встретилась с музыкантом в 1995 году: на тот момент ей было 16. По ее словам, Мэрилин Мэнсон позвал ее и еще одну девушку в свой автобус: там он узнал об их возрасте и выяснил, где они учатся. После этого певец принудил ее к сексу, причем еще один участник его группы был свидетелем этого. Возраст согласия на вступление в половую связь в штате Техас, где это произошло, в тот момент составлял 17 лет.

В иске уточняется, что в тот момент женщина "была напугана, унижена и потеряна". После того как Мэнсон совершил насилие над девушкой, он посмеялся над ней и приказал ей убираться из автобуса. Также Мэрилин пригрозил ей, что покончит с ней и со всей ее семьей, если она расскажет кому-нибудь об этом инциденте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share by Marilyn Manson (@marilynmanson)

Однако на этом дело не кончилось: музыкант потом не раз звонил и писал девушке, просил у нее откровенные фото. Они тоже несколько раз встречались: во время этих встреч она попала под его влияние и Мэнсон продолжал принуждать ее к сексу.

По словам женщины, Мэнсон получил психологический контроль над ней, поэтому девушка продолжала встречаться с ним и даже сопровождала его на гастролях. Кроме того, он заставлял девушку заниматься сексом не только с ним, но и с другими участниками его группы. Все это привело к тому, что истица в дальнейшем стала злоупотреблять алкоголем и употреблять наркотики.

Женщина отметила, что это обвинение — не просто желание привлечь музыканта к ответственности за свои действия, а "обвинительный акт музыкальной индустрии за поддержку культуры, которая славит сексуальных преступников и защищает их".

Напомним, ранее мы рассказывали, что суд присяжных в Лос-Анджелесе признал 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным еще по одному делу об изнасиловании. Теперь ему грозит до 24 лет тюрьмы.

Также мы писали, что звезду сериала "Уєнздей" от Netflix, канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:45 Эксперты определили, чем Европа компенсирует утраченный российский газ

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

14:28 Франция и Австралия договорились совместно производить артиллерийские снаряды для Украины

14:27 "Шахтер" приобрел третьего новичка: таких футболистов в истории клуба еще не было

14:25 Штрафы до 680 грн или лишение прав: за что украинских водителей будут наказывать

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:21 Для военных изменяют условия начисления денежного довольствия: кого это касается

14:20 В Одесской области из-за дефицита электроэнергии меняют движение две электрички

14:05 Эксперты определили риски для газоснабжения Европы в 2023 году

14:03 Промоутер Девина Хейни рассказал, когда состоится бой с Василием Ломаченко

13:55 В марте в Польше заработают новые правила въезда для украинцев: что известно

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:45 Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 31 Январь 14:44

Эксперты определили, чем Европа компенсирует утраченный российский газ

None 31 Январь 14:26

Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

None 31 Январь 14:29

Франция и Австралия договорились совместно производить артиллерийские снаряды для Украины

None 31 Январь 14:14

"Шахтер" приобрел третьего новичка: таких футболистов в истории клуба еще не было

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB