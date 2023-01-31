Меріліна Менсона звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

Американського співака Меріліна Менсона звинувачують у сексуалізованому насильстві над неповнолітньою

Минулого року одіозного американського співака Меріліна Менсона одразу кілька жінок звинуватили у сексуалізованому насильстві та жорстокому поводженні стосовно них. Втім, суд Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) відхилив позов моделі Ешлі Морган Смітлайн.

Однак, стосовно музиканта Браяна Ворнера, який відомий під псевдонімом Мерілін Менсон, знову подали позов до суду, пише видання Rolling Stone.

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54-річну зірку звинувачують у сексуалізованому насильстві над неповнолітньою: розбещенні та багаторазових домаганнях, що сталися у 1990-х. Ім'я постраждалої не вказано.

Жінка заявила, що вперше зустрілася з музикантом у 1995 році: на той момент їй було 16. За її словами, Мерілін Менсон покликав її та ще одну дівчину до свого автобуса: там він дізнався про їхній вік і з'ясував, де вони навчаються. Після цього співак змусив її до сексу, причому ще один учасник його групи був свідком цього. Вік згоди на вступ у статевий зв'язок у штаті Техас, де це сталося, на той момент становив 17 років.

У позові уточнюється, що у той момент жінка "була налякана, принижена і втрачена". Після того як Менсон вчинив насильство над дівчиною, він посміявся над неї та наказав їй забиратися з автобуса.Також Мерілін пригрозив їй, що покінчить з нею і з усією її сім'єю, якщо вона розповість комусь про цей інцидент.

Однак на цьому справа не скінчилася: музикант потім неодноразово дзвонив та писав дівчині, просив у неї відверті фото. Вони також кілька разів зустрічалися: під час цих зустрічей вона потрапила під його вплив і Менсон продовжував примушувати її до сексу.

За словами жінки, Менсон отримав психологічний контроль над нею, тож дівчина продовжувала зустрічатися з ним і навіть супроводжувала його на гастролях. Крім того, він змушував дівчину займатися сексом не лише з ним, а й іншими учасниками його групи. Все це призвело до того, що позивачка надалі почала зловживати алкоголем і вживати наркотики.

Жінка зазначила, що це звинувачення — не просто бажання притягти музиканта до відповідальності за свої дії, а "звинувачувальний акт музичної індустрії за підтримку культури, яка славить сексуальних злочинців і захищає їх".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав 70-річного кінопродюсера Гарві Вайнштайна винним ще в одній справі про зґвалтування. Тепер йому загрожує до 24 років ув'язнення.

Також ми писали, що зірку серіалу "Венздей" від Netflix, канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях.