Даша Квиткова рассказала об отношениях с Никитой Добрыниным – что известно

Ведущий Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой на фотосессии. Фото: Instagram

Бывшая жена известного украинского ведущего и блогера Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась подробностями из личной жизни. Молодая девушка рассказала о том, в каких отношениях она сейчас с Никитой Добрыниным, с которым они решили расстаться.

Можно сделать вывод, исходя из их постов в социальных сетях.

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Известно, что девушка впервые встретилась с Никитой еще на романтическом шоу "Холостяк", где он был главным героем. После того, как Даша одержала победу на проекте, она построила крепкие отношения с Никитой, с которым родила сына Льва.

Даша Цветкова, Никита Добрынин и их сын Лев на прогулке. Фото: Instagram

Но недавно пара заявила о разводе, из-за чего фанаты были очень расстроены и удивлены, ведь эта семья — настоящий пример счастливой и крепкой любви. Однако, после развода Даша все еще проводит время с Никитой, из-за чего фанаты подумали, что они снова вместе.

Также недавно Даша Квиткова заявила, что сейчас они с Никитой Добрыниным находятся на этапе развода. Впрочем, девушка утверждает, что они продолжают поддерживать хорошие отношения для сына, чтобы он не рос в неполной семье.

Даша Квиткова, Никита Добрынин и сын Лев на фотосессии. Фото: Instagram

Не так давно Даша показала, как они гуляют с сыном Львом и Никитой, но их прогулка не была похожа на то, что они снова вместе. Дело в том, что Никита шел с сынишкой за руку, а сама Даша шла не рядом, а сзади.

Поклонники сразу же начали спрашивать об их отношениях, но Даша решила ответить довольно резко.

"Мы родители замечательного мальчика. На этом все, не рвите директ", — ответила всем поклонникам, постоянно спрашивающим об их отношениях, Даша Квиткова.

Даша Квиткова с сыном Львом. Фото: Instagram

Стоит отметить, что во время прогулок можно увидеть, что Даша не проявляет никаких чувств к Никите, который совершает то же самое. Они оба акцентируют свое внимание только на их маленьком сыночке, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

Напомним, мы писали, что Даша Квиткова рассказала, планируют ли они с Никитой Добрыниным завести еще одного ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что Даша Квиткова призналась, какой она имеет вес после родов.

Также мы сообщали, что Даша Квиткова рассказала, как она сделала пластическую операцию на носу.