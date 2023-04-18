Даша Квіткова розповіла про стосунки з Микитою Добриніним – що відомо

Ведучий Микита Добринін з дружиною Дашею Квітковою на фотосесії. Фото: Instagram

Колишня дружина відомого українського ведучого та блогера Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася подробицями з особистого життя. Молода дівчина розповіла про те, у яких стосунках вона зараз з Микитою Добриніним, з яким вони вирішили розлучитися.

Можна зробити висновок, виходячи з їхніх постів у соціальних мережах.

Читайте також:

Відомо, що дівчина вперше зустрілися з Микитою ще на романтичному шоу "Холостяк", де він був головним героєм. Після того, як Даша отримала перемогу на проєкті, вона побудувала міцні відносини з Микитою, з яким народила сина Лева.

Даша Квіткова, Микита Добринін та їхній син Лев на прогулянці. Фото: Instagram

Але нещодавно пара заявила про розлучення, через що фанати були дуже засмучені та здивовані, адже ця родина — справжній приклад щасливого та міцного кохання. Проте, після розлучення Даша все ще проводить час з Микитою, через що фанати подумали, що вони знову разом.

Також нещодавно Даша Квіткова заявила, що зараз вони з Микитою Добриніним знаходяться на етапі розлучення. Втім, дівчина стверджує, що вони продовжують підтримувати гарні стосунки заради сина, щоб він не ріс у неповній сім’ї.

Даша Квіткова, Микита Добринін та син Лев на фотосесії. Фото: Instagram

Не так давно Даша показала, як вони гуляють з сином Левом та Микитою, але їхня прогулянка не була схожа на те, що вони знову разом. Справа в тому, що Микита йшов із синочком за руку, а сама Даша йшла не поруч, а позаду.

Прихильники відразу ж почали питати про їхні стосунки, але Даша вирішила відповісти досить різко.

"Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все, не рвіть дірект", — відповіла всім шанувальникам, які постійно питають про їхні відносини, Даша Квіткова.

Даша Квіткова із сином Левом. Фото: Instagram

Варто зазначити, що під час прогулянок можна побачити, що Даша не проявляє ніяких почуттів до Микити, який робить те ж саме. Вони обидва акцентують свою увагу тільки на їхньому маленькому синочку, щоб він не почувався самотнім.

Нагадаємо, ми писали, що Даша Квіткова розповіла, чи планують вони з Микитою Добриніним завести ще одну дитину.

Раніше ми розповідали про те, що Даша Квіткова зізналась, яку вона має вагу після пологів.

Також ми повідомляли, що Даша Квиткова розповіла, як вона зробила пластичну операцію на носі.