Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Знову разом? Даша Квіткова про стосунки з Микитою Добриніним після розлучення arrow

Знову разом? Даша Квіткова про стосунки з Микитою Добриніним після розлучення

18 квітня 2023 11:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квіткова розповіла про стосунки з Микитою Добриніним – що відомо
Ведучий Микита Добринін з дружиною Дашею Квітковою на фотосесії. Фото: Instagram
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Колишня дружина відомого українського ведучого та блогера Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася подробицями з особистого життя. Молода дівчина розповіла про те, у яких стосунках вона зараз з Микитою Добриніним, з яким вони вирішили розлучитися.

Можна зробити висновок, виходячи з їхніх постів у соціальних мережах.

Читайте також:

Відомо, що дівчина вперше зустрілися з Микитою ще на романтичному шоу "Холостяк", де він був головним героєм. Після того, як Даша отримала перемогу на проєкті, вона побудувала міцні відносини з Микитою, з яким народила сина Лева.

Даша Квіткова, Микита Добринін та їхній син Лев
Даша Квіткова, Микита Добринін та їхній син Лев на прогулянці. Фото: Instagram

Але нещодавно пара заявила про розлучення, через що фанати були дуже засмучені та здивовані, адже ця родина справжній приклад щасливого та міцного кохання. Проте, після розлучення Даша все ще проводить час з Микитою, через що фанати подумали, що вони знову разом.

Також нещодавно Даша Квіткова заявила, що зараз вони з Микитою Добриніним знаходяться на етапі розлучення. Втім, дівчина стверджує, що вони продовжують підтримувати гарні стосунки заради сина, щоб він не ріс у неповній сім’ї.

Даша Квіткова та Микита Добринін
Даша Квіткова, Микита Добринін та син Лев на фотосесії. Фото: Instagram

Не так давно Даша показала, як вони гуляють з сином Левом та Микитою, але їхня прогулянка не була схожа на те, що вони знову разом. Справа в тому, що Микита йшов із синочком за руку, а сама Даша йшла не поруч, а позаду.

Прихильники відразу ж почали питати про їхні стосунки, але Даша вирішила відповісти досить різко.

"Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все, не рвіть дірект", — відповіла всім шанувальникам, які постійно питають про їхні відносини, Даша Квіткова.

Фото зі сторінки Даші Квіткової в Instagram
Даша Квіткова із сином Левом. Фото: Instagram

Варто зазначити, що під час прогулянок можна побачити, що Даша не проявляє ніяких почуттів до Микити, який робить те ж саме. Вони обидва акцентують свою увагу тільки на їхньому маленькому синочку, щоб він не почувався самотнім.

Нагадаємо, ми писали, що Даша Квіткова розповіла, чи планують вони з Микитою Добриніним завести ще одну дитину.

Раніше ми розповідали про те, що Даша Квіткова зізналась, яку вона має вагу після пологів.

Також ми повідомляли, що Даша Квиткова розповіла, як вона зробила пластичну операцію на носі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB