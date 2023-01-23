Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с супермоделями на подиуме

Канадская модель Шалом Харлоу на показе бренда Schiaparelli

В Париже официально началась Неделя кутюрной моды. В соцсетях активно обсуждается показ бренда Schiaparelli, во время которого модели вышли на подиум с искусственными головами диких животных на платьях.

Это не на шутку возмутило зоозащитников, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подиумом прошлись известные супермодели, среди которых были американская звезда Наоми Кэмбел и канадка Шалом Харлоу. Светское мероприятие посетили и звездные гости: главный редактор американского Vogue, рэперша Doja Cat, актриса Мариса Беренсон, Даян Крюгер и другие.

Среди приглашенных была и американская светская львица, звезда телешоу "Семейство Кардашьян", Кайли Дженнер, которая на модный показ также пришла с головой животного, а именно льва.

Дизайнер Даниэль Розбери пояснил, что это отсылка на "Божественную комедию" Данте Алигьери, где леопард, лев и волк олицетворяют самые большие пороки человека — похоть, гордость и алчность.

Впрочем, модный показ возмутил зоозащитников и противников насилия.

Возможно, такие образы не повредили животным, но их показ будет точно иметь последствия. Это похоже на прославление и нормализацию браконьерства и трофейной охоты на этих крупных животных

Да, давайте пропагандировать насилие над животными и прославлять трофейную охоту. Сарказм. Посыл этих платьев ужасен

Извините, но никто не поймет отсылку к Данте. Эти животные просто выглядят мертвыми, и это не искусство: это ужасно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в конце прошлого года французский дом моды Dior устроил шумный показ мужской коллекции на фоне ночных Великих пирамид в Гизе (Египет). В списке гостей был 36-летний английский актер Роберт Паттинсон, впервые за четыре года вышедший на светское мероприятие со своей девушкой.