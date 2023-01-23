Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с супермоделями на подиуме

Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами
В Париже официально началась Неделя кутюрной моды. В соцсетях активно обсуждается показ бренда Schiaparelli, во время которого модели вышли на подиум с искусственными головами диких животных на платьях.
Это не на шутку возмутило зоозащитников, сообщает портал Новини.LIVE.
-
В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян
-
"Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине
-
Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки
-
В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года
-
Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра
-
Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами
-
Скандал во Львове: глава полиции подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса
-
Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП
-
На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
-
"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Подробности
Подиумом прошлись известные супермодели, среди которых были американская звезда Наоми Кэмбел и канадка Шалом Харлоу. Светское мероприятие посетили и звездные гости: главный редактор американского Vogue, рэперша Doja Cat, актриса Мариса Беренсон, Даян Крюгер и другие.
Среди приглашенных была и американская светская львица, звезда телешоу "Семейство Кардашьян", Кайли Дженнер, которая на модный показ также пришла с головой животного, а именно льва.
Дизайнер Даниэль Розбери пояснил, что это отсылка на "Божественную комедию" Данте Алигьери, где леопард, лев и волк олицетворяют самые большие пороки человека — похоть, гордость и алчность.
Впрочем, модный показ возмутил зоозащитников и противников насилия.
- Возможно, такие образы не повредили животным, но их показ будет точно иметь последствия. Это похоже на прославление и нормализацию браконьерства и трофейной охоты на этих крупных животных
- Да, давайте пропагандировать насилие над животными и прославлять трофейную охоту. Сарказм. Посыл этих платьев ужасен
- Извините, но никто не поймет отсылку к Данте. Эти животные просто выглядят мертвыми, и это не искусство: это ужасно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в конце прошлого года французский дом моды Dior устроил шумный показ мужской коллекции на фоне ночных Великих пирамид в Гизе (Египет). В списке гостей был 36-летний английский актер Роберт Паттинсон, впервые за четыре года вышедший на светское мероприятие со своей девушкой.