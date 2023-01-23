Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з супермоделями на подіумі

Канадська модель Шалом Гарлоу на показі бренду Schiaparelli

В Парижі офіційно розпочався Тиждень кутюрної моди. В соцмережах активно обговорюють показ бренду Schiaparelli, під час якого моделі вийшли на подіум зі штучними головами диких тварин на сукнях.

Це не на жарт обурило зоозахисників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Подіумом пройшлись відомі супермоделі, серед яких була американська зірка Наомі Кембел та канадка Шалом Гарлоу. Світський захід відвідали й зіркові гості: головна редакторка американського Vogue, реперка Doja Cat, акторка Маріса Беренсон, Даян Крюґер та інші.

Серед запрошених була й американська світська левиця, зірка телешоу "Сімейство Кардаш’ян", Кайлі Дженнер, яка на модний показ також прийшла з головою тварини, а саме лева.

Дизайнер Даніель Розбері пояснив, що це посилання до "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі, де леопард, лев та вовк уособлюють найбільші вади людини — хіть, гордість та жадібність.

Втім, модний показ обурив зоозахисників та противників насильства.

Можливо, такі образи не зашкодили тваринам, але їхній показ точно матиме наслідки. Це схоже на прославлення та нормалізацію браконьєрства та трофейного полювання на цих великих тварин

Так, давайте пропагувати насильство над тваринами та прославляти трофейне полювання. Сарказм. Посил цих суконь жахливий

Вибачте, але ніхто не зрозуміє посилання на Данте. Ці тварини просто виглядають мертвими, і це не мистецтво: це жахливо

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці минулого року французький дім моди Dior влаштував гучний показ чоловічої колекції на фоні нічних Великих пірамід в Гізі (Єгипет). В списку гостей був 36-річний англійський актор Роберт Паттінсон, який уперше за чотири роки вийшов на світський захід зі своєю дівчиною.