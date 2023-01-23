Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з супермоделями на подіумі

Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з Кемпбел, Дженнер та іншими зірками
В Парижі офіційно розпочався Тиждень кутюрної моди. В соцмережах активно обговорюють показ бренду Schiaparelli, під час якого моделі вийшли на подіум зі штучними головами диких тварин на сукнях.
Це не на жарт обурило зоозахисників, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з Кемпбел, Дженнер та іншими зірками
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Деталі
Подіумом пройшлись відомі супермоделі, серед яких була американська зірка Наомі Кембел та канадка Шалом Гарлоу. Світський захід відвідали й зіркові гості: головна редакторка американського Vogue, реперка Doja Cat, акторка Маріса Беренсон, Даян Крюґер та інші.
Серед запрошених була й американська світська левиця, зірка телешоу "Сімейство Кардаш’ян", Кайлі Дженнер, яка на модний показ також прийшла з головою тварини, а саме лева.
Дизайнер Даніель Розбері пояснив, що це посилання до "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі, де леопард, лев та вовк уособлюють найбільші вади людини — хіть, гордість та жадібність.
Втім, модний показ обурив зоозахисників та противників насильства.
- Можливо, такі образи не зашкодили тваринам, але їхній показ точно матиме наслідки. Це схоже на прославлення та нормалізацію браконьєрства та трофейного полювання на цих великих тварин
- Так, давайте пропагувати насильство над тваринами та прославляти трофейне полювання. Сарказм. Посил цих суконь жахливий
- Вибачте, але ніхто не зрозуміє посилання на Данте. Ці тварини просто виглядають мертвими, і це не мистецтво: це жахливо
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці минулого року французький дім моди Dior влаштував гучний показ чоловічої колекції на фоні нічних Великих пірамід в Гізі (Єгипет). В списку гостей був 36-річний англійський актор Роберт Паттінсон, який уперше за чотири роки вийшов на світський захід зі своєю дівчиною.